　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院修憲委員會名單底定　民進黨團擬推派鍾佳濱等3人出任召委

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民進黨立法院黨團召開憲政改革公聽會 鍾佳濱堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鍾佳濱曾舉辦過多場憲政改革公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃上月召集朝野協商，各黨團同意成立修憲委員會，依政黨比例由民進黨團22人、國民黨團14人、台灣民眾黨團2人及時代力量團1人組成，並於上月30日送交推派名單。據了解，民進黨團擬推派立委鍾佳濱、周春米、管碧玲擔任修憲委員會召委，國民黨團則將於下週舉行內部會議商討2席召委人選。

立法院於上月14日召集朝野黨團協商，會中決議立法院組成修憲委員會，依政黨比例由民進黨團推派22人、國民黨團推派14人、民眾黨團推派2人、時代力量黨團推派1人組成，民進黨團隨後也決定禮讓22席中的2席名額，給沒有參加任何黨團的無黨籍立委林昶佐與台灣基進立委陳柏惟。

▲▼立法院臨時會處理國民法官法,周春米。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委周春米。（圖／記者李毓康攝）

據了解，民進黨團原先規劃由黨團書記長，加上兩名司法及法制委員會的立委出任修憲委員會召委，鍾佳濱雖然在本會期已無續任黨團幹部職位，但由於先前已舉辦過3場憲政改革公聽會，因此民進黨團仍決定推派鍾佳濱，以及具有法律背景的周春米、管碧玲擔任修憲委員會召委。

此外，多名民進黨「正國會」立委上月30日於立法院召開「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會，正式提出《憲法》增修條文修正案，內容包括將「為因應國家統一前之需要」文字改為「為因應國家發展之需要」並修正《憲法》第四條將「中華民國領土，依其固有疆域」改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」。

隨後，民進黨立委陳歐珀也在宜蘭縣議會召開兩場「憲政改革」座談會，並邀請政治大學國家發展研究所教授李酉潭、立法院法制局研究員呂文玲、管碧玲等學者專家共同探討。據悉，管碧玲即是以準修憲委員會召委的身份，作為該座談會的與會代表。

▲民進黨不分區立委登記，管碧玲。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨團書記長莊瑞雄表示，民進黨團提報參加立法院修憲委員會的名單包括民進黨立委邱志偉、羅致政、劉世芳、吳思瑤、范雲、黃世杰、莊瑞雄、蔡易餘、郭國文、賴瑞隆、劉建國、伍麗華、何志偉、趙天麟、蘇巧慧、王定宇、張宏陸、鍾佳濱、管碧玲、周春米，以及林昶佐、陳柏惟。

國民黨團總召林為洲則指出，經抽籤確認的名單有國民黨立委李德維、陳玉珍、李貴敏、廖婉汝、楊瓊瓔、林為洲、魯明哲，經協調後的名單包括國民黨立委費鴻泰、曾銘宗、吳怡玎、謝衣鳯、鄭麗文及林奕華，最後一席則由國民黨主席江啟臣禮讓給平地原住民立委鄭天財。

此外，台灣民眾黨團將由立委賴香伶、立委張其祿參加；時代力量黨團總召邱顯智則表示，將由他參加修憲委員會，希望在18歲公民權、廢除考監兩院、降低修憲門檻等議題上，參與的立委都能有共識。

根據立法院公開資料，目前共有16項中華民國憲法增修條文的修正草案，以及1項憲法本文的修正草案，合計共有11案，主要內容為「18歲公民權」、廢除考監兩院、擴充憲法人權清單等。

依據《立法院修憲委員會組織規程》規定，修憲委員會委員為立委總額1/3加一人，由各政黨（政團）依其院會席次比例分配，並依保障少數參與原則組成。置召集委員5人，由委員互選。會議須有委員1/3出席，議決須有出席委員1/2同意。

其他人也看了這些...

衛福部稱瘦肉精安全　蔣萬安丟這3題質問陳時中
被蘇貞昌「反質詢」美豬　蔣萬安吐無奈心聲：他都會亂講
兩份綠營民調曝「蔡英文聲望下跌」　開放萊豬引民怨

更多熱門新聞...

台灣民意基金會／蔡英文支持度55％　受進口美豬影響下滑11％
因開放美豬民調下滑　蘇貞昌重申：保護國人健康、嚴格把關
民進黨立委端3道料理力挺國產豬　陳吉仲：下周公布台灣豬標章

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
李易中秋前一天帶「小鬼生前最愛」去看他：相信你一直都在
快訊／中研院5員工+船長嘉義落海！1人失蹤搜救中
台灣已成心臟地帶！外媒爆武統成功「驚人後果」：美國剉咧等
真．海底撈機車！安全帽、輪框「全面鏽蝕」　車主身分曝光
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立法院修憲委員會名單底定　民進黨團擬推派鍾佳濱等3人出任召委

陳水扁慚愧只當1任市長　老議長安慰「上天要提早讓阿扁當總統」

美50參議員籲簽台美BTA　總統府揭新策略：共促印太地區發展

防範共軍擾台！軍艦出港頻率增　嚴德發秋節視察慰勉官兵

半數美參議員挺台美簽BTA　外交部：感謝美立法部門正面回應

繼黃文財後…親韓土開總經理將被換！陳其邁：基於專業績效考量

周錫瑋證實「準備參選黨主席」　絕對不選2024總統

李登輝五指山墓園進度落後？　後備指揮部：工程正常將如期完工

陸軍退將喊「我是中國人」爽領6000萬補助！　陸委會斥：傷台灣人心

李登輝「五指山墓基」曝！　坐北朝南規模比蔣陵小

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

用牙線棒取出果肉！30秒就剝好 中秋快速學會4種創意柚子切法

買房遇惡鄰！找他理論死不開門 震樓器「咚咚聲」一天持續10小時

資源回收車撞母女後看一眼逃逸 警連查5天...見肇事者家鼻酸落淚

鍾欣凌cue許孟哲《我的婆婆2》演一哥　期待三角戀先打槍「許傑輝、許效舜」

立法院修憲委員會名單底定　民進黨團擬推派鍾佳濱等3人出任召委

陳水扁慚愧只當1任市長　老議長安慰「上天要提早讓阿扁當總統」

美50參議員籲簽台美BTA　總統府揭新策略：共促印太地區發展

防範共軍擾台！軍艦出港頻率增　嚴德發秋節視察慰勉官兵

半數美參議員挺台美簽BTA　外交部：感謝美立法部門正面回應

繼黃文財後…親韓土開總經理將被換！陳其邁：基於專業績效考量

周錫瑋證實「準備參選黨主席」　絕對不選2024總統

李登輝五指山墓園進度落後？　後備指揮部：工程正常將如期完工

陸軍退將喊「我是中國人」爽領6000萬補助！　陸委會斥：傷台灣人心

李登輝「五指山墓基」曝！　坐北朝南規模比蔣陵小

「瞇瞇眼嬌客」從地道竄出！　大白熊對視5秒低頭親親打招呼

金曲最後倒數！　21頒獎人名單首曝光...Ella、蔡依林、徐若瑄全都來了

朱孝天農曆7月潛水怒游1小時　導演虧：誰說5分鐘！

教士演全壘打秀　塔提斯、邁爾斯「同隊雙響砲」追平近90年紀錄

廣場舞比賽她突倒地猝死！同伴「跨過屍體」繼續歡跳　超扯一幕曝

踩空摔下舞台6天照跑行程！　女星「腿上整片瘀青畫成錦鯉」激美

Honda第11代「大改款Civic」提前曝光　最快明年春季亮相！

亮・珠寶／賈靜雯藏的耳環出自名家之手　石上鳥、賈姬手環必收

大陸50城前9月土地成交破3兆人民幣！　同比增17%刷新歷史紀錄

為了馬林魚奪冠定律　馬提手指骨折依然拚上場

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

政治熱門新聞

柯與扁、馬同台：活在過去「台繼續亂」

王浩宇爆國民黨「強迫里長」連署罷免

學者「川普想幹大事」：台美建交急轉彎

李登輝五指山墓基曝！規模沒比「蔣陵」大

川普避踩「北京紅線」！學者曝關鍵

陸委會斥陳廷寵「言行離譜」

歐陽娜娜曾被捧成「台灣之光」　名嘴勸：別罵了！

快訊／歐陽娜娜獻唱《我的祖國》惹議　歐陽龍回應了

前海軍教官：共軍5年內無攻台實力

快訊／國台辦稱海峽中線不存在　馬英九9字霸氣回應

中秋節也來！　國防部：1架共機運8侵擾我防空識別區

馬英九稱相互尊重中線就存在　王定宇：馬的香蕉芭樂

挺歐陽娜娜！邱毅痛批：紅眼症、玻璃心

關閉3年後復館！關島辦事處10日揭牌同賀國慶

更多熱門

相關新聞

林俊憲深入敵營開箱蔣萬安　親手餵他吃台灣豬

林俊憲深入敵營開箱蔣萬安　親手餵他吃台灣豬

適逢中秋連假來臨，民進黨立委林俊憲1日發布新一集「開箱國會」影片，並且首度「深入敵營」拜訪國民黨立委蔣萬安的辦公室，兩人也應景地在辦公室內烤肉，林俊憲一開始笑說「現在說到肉有點敏感」，也讓蔣萬安急忙回「這是台灣豬」，林俊憲隨後也夾取一塊親手烤好的豬肉給蔣萬安食用。

港媒：大陸劃清晰紅線「台獨修憲」走不遠

港媒：大陸劃清晰紅線「台獨修憲」走不遠

正國會修憲提案挑動敏感神經　民進黨暫時不提黨團版本

正國會修憲提案挑動敏感神經　民進黨暫時不提黨團版本

修憲案拿掉統一　陳亭妃：歷史不該留在體制

修憲案拿掉統一　陳亭妃：歷史不該留在體制

陳亭妃：修憲無涉統獨　別再扣帽子

陳亭妃：修憲無涉統獨　別再扣帽子

關鍵字：

立法院修憲修憲委員會游錫堃民進黨團鍾佳濱周春米管碧玲

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼妹夫把他刺在身上！網淚：看過最美的刺青

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

懷念小鬼！楊丞琳、海芬等人齊聚過中秋

「小鬼來不及做的事」爸幫完成！　

17歲少年烤肉續攤　無照載女友摔魚塭溺斃

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

名模引產抱兒遺體痛哭：寶寶沒了

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

林志玲首對外發聲！高EQ陸網都服

白雪公主半夜誕生！笑臉睡阿公腿

叫外送「列一行雷點」警告！店家傻眼

38分鐘到宜蘭！媽驚恐：早上的礁溪比塞車可怕

羅志祥消失5個月首度曬媽！

起床一看！竟見「半身小鬼」探頭對望

更多

最夯影音

更多
夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」
超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面