立法院修憲委員會名單底定　民進黨團擬推派鍾佳濱等3人出任召委

▲民進黨立委鍾佳濱曾舉辦過多場憲政改革公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃上月召集朝野協商，各黨團同意成立修憲委員會，依政黨比例由民進黨團22人、國民黨團14人、台灣民眾黨團2人及時代力量團1人組成，並於上月30日送交推派名單。據了解，民進黨團擬推派立委鍾佳濱、周春米、管碧玲擔任修憲委員會召委，國民黨團則將於下週舉行內部會議商討2席召委人選。

立法院於上月14日召集朝野黨團協商，會中決議立法院組成修憲委員會，依政黨比例由民進黨團推派22人、國民黨團推派14人、民眾黨團推派2人、時代力量黨團推派1人組成，民進黨團隨後也決定禮讓22席中的2席名額，給沒有參加任何黨團的無黨籍立委林昶佐與台灣基進立委陳柏惟。

▲民進黨立委周春米。（圖／記者李毓康攝）



據了解，民進黨團原先規劃由黨團書記長，加上兩名司法及法制委員會的立委出任修憲委員會召委，鍾佳濱雖然在本會期已無續任黨團幹部職位，但由於先前已舉辦過3場憲政改革公聽會，因此民進黨團仍決定推派鍾佳濱，以及具有法律背景的周春米、管碧玲擔任修憲委員會召委。

此外，多名民進黨「正國會」立委上月30日於立法院召開「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會，正式提出《憲法》增修條文修正案，內容包括將「為因應國家統一前之需要」文字改為「為因應國家發展之需要」並修正《憲法》第四條將「中華民國領土，依其固有疆域」改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」。

隨後，民進黨立委陳歐珀也在宜蘭縣議會召開兩場「憲政改革」座談會，並邀請政治大學國家發展研究所教授李酉潭、立法院法制局研究員呂文玲、管碧玲等學者專家共同探討。據悉，管碧玲即是以準修憲委員會召委的身份，作為該座談會的與會代表。

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者林敬旻攝）



民進黨團書記長莊瑞雄表示，民進黨團提報參加立法院修憲委員會的名單包括民進黨立委邱志偉、羅致政、劉世芳、吳思瑤、范雲、黃世杰、莊瑞雄、蔡易餘、郭國文、賴瑞隆、劉建國、伍麗華、何志偉、趙天麟、蘇巧慧、王定宇、張宏陸、鍾佳濱、管碧玲、周春米，以及林昶佐、陳柏惟。

國民黨團總召林為洲則指出，經抽籤確認的名單有國民黨立委李德維、陳玉珍、李貴敏、廖婉汝、楊瓊瓔、林為洲、魯明哲，經協調後的名單包括國民黨立委費鴻泰、曾銘宗、吳怡玎、謝衣鳯、鄭麗文及林奕華，最後一席則由國民黨主席江啟臣禮讓給平地原住民立委鄭天財。

此外，台灣民眾黨團將由立委賴香伶、立委張其祿參加；時代力量黨團總召邱顯智則表示，將由他參加修憲委員會，希望在18歲公民權、廢除考監兩院、降低修憲門檻等議題上，參與的立委都能有共識。

根據立法院公開資料，目前共有16項中華民國憲法增修條文的修正草案，以及1項憲法本文的修正草案，合計共有11案，主要內容為「18歲公民權」、廢除考監兩院、擴充憲法人權清單等。

依據《立法院修憲委員會組織規程》規定，修憲委員會委員為立委總額1/3加一人，由各政黨（政團）依其院會席次比例分配，並依保障少數參與原則組成。置召集委員5人，由委員互選。會議須有委員1/3出席，議決須有出席委員1/2同意。

其他人也看了這些...

►衛福部稱瘦肉精安全 蔣萬安丟這3題質問陳時中

►被蘇貞昌「反質詢」美豬 蔣萬安吐無奈心聲：他都會亂講

►兩份綠營民調曝「蔡英文聲望下跌」 開放萊豬引民怨

更多熱門新聞...

►台灣民意基金會／蔡英文支持度55％ 受進口美豬影響下滑11％

►因開放美豬民調下滑 蘇貞昌重申：保護國人健康、嚴格把關

►民進黨立委端3道料理力挺國產豬 陳吉仲：下周公布台灣豬標章

►振興一下我們的美麗