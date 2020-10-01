林俊憲深入敵營開箱蔣萬安　親手餵他吃台灣豬

記者林銘翰／台北報導

適逢中秋連假來臨，民進黨立委林俊憲1日發布新一集「開箱國會」影片，並且首度「深入敵營」拜訪國民黨立委蔣萬安的辦公室，兩人也應景地在辦公室內烤肉，林俊憲一開始笑說「現在說到肉有點敏感」，也讓蔣萬安急忙回「這是台灣豬」，林俊憲隨後也夾取一塊親手烤好的豬肉給蔣萬安食用。

林俊憲過去曾與民進黨立委鄭運鵬、劉櫂豪、郭國文、何志偉、林宜瑾、高嘉瑜、賴惠員、吳琪銘、鍾佳濱、余天、羅美玲、蔡易餘、陳瑩、邱志偉等人拍攝過「開箱國會」影片，這次也是首度與非民進黨籍的立委合作。

林俊憲在影片中表示，這一集可以說是特別中的特別，因為是他第一次拜訪其他政黨委員的辦公室，開箱國會超越黨派，而既然要拜訪國民黨委員的辦公室，就要挑大家最歡迎、最帥的蔣萬安，「今天算是深入敵營，來刺探一下」。

林俊憲大門一開，蔣萬安即親切地以「俊憲哥」稱呼，並表示我自己很常收看林俊憲的「開箱國會」系列影片，內容也相當精彩，因為很多委員的辦公室連他自己也沒有去過，看了影片才知道原來長這樣。林俊憲則笑說，自己本來以為會來到「王子的城堡」，沒想到蔣萬安的辦公室是這麼簡單樸素。

▲林俊憲首次開箱蔣萬安辦公室。（圖／林俊憲辦公室提供）



隨後，兩人也很應景地在辦公室內烤肉，林俊憲馬上笑說「現在說到肉有點敏感喔」，蔣萬安連忙回應，辦公室準備的都是很健康的食材，「這是豬肉，但是是台灣豬」。過程中，兩人也回憶起在美國求學時的點滴。

林俊憲提到，以前在國外唸書，最痛苦的就是過節的時候，一個人在外面心裡都會特別的孤單，特別是在那個還沒有網際網路的年代，自己就是從沒有網路的時代活過來，打電話還要趁半夜的節約時間。蔣萬安則說，自己出國唸書時還沒有智慧型手機，當時還特地到光華商場買了一台可以視訊的設備。

此外，由於兩人在先前的柚子畫圖比賽中，林俊憲以3：2的成績輸給蔣萬安，林俊憲也接受懲罰，夾取親自烤熟的「台灣豬」餵食蔣萬安，讓他笑說「我會被你的女粉絲打死啦」，蔣萬安也回說「可是我太太可能會吃味喔」，並比出「讚」的手勢強調台灣豬好吃。

▲林俊憲餵食蔣萬安吃「台灣豬」。（圖／林俊憲辦公室提供）



影片最後，林俊憲表示，他有特別交代自己的助理，「今天不可以講台北市長選舉」，蔣萬安也連忙回說，「也不能講XXX要選總統的事」，開議了要專心在立法院，也讓兩人當場笑成一片。

林俊憲也大讚，蔣萬安可以說是國民黨最閃亮的一顆星星，也是民進黨又敬、又愛、又怕的一個對手，雖然平常在立法院不同的政黨會有競爭，但也有必須合作的時候，因為朝野要共同推動國家進步。

林俊憲也說，自己今天本來是懷著有點緊張的心情前來拜訪，想不到蔣萬安這麼親切，也難怪粉絲會這麼多。

其他人也看了這些...

►衛福部稱瘦肉精安全 蔣萬安丟這3題質問陳時中

►被蘇貞昌「反質詢」美豬 蔣萬安吐無奈心聲：他都會亂講

►兩份綠營民調曝「蔡英文聲望下跌」 開放萊豬引民怨

更多熱門新聞...

►台灣民意基金會／蔡英文支持度55％ 受進口美豬影響下滑11％

►因開放美豬民調下滑 蘇貞昌重申：保護國人健康、嚴格把關

►民進黨立委端3道料理力挺國產豬 陳吉仲：下周公布台灣豬標章

►振興一下我們的美麗