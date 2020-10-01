　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林俊憲深入敵營開箱蔣萬安　親手餵他吃台灣豬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林銘翰／台北報導

適逢中秋連假來臨，民進黨立委林俊憲1日發布新一集「開箱國會」影片，並且首度「深入敵營」拜訪國民黨立委蔣萬安的辦公室，兩人也應景地在辦公室內烤肉，林俊憲一開始笑說「現在說到肉有點敏感」，也讓蔣萬安急忙回「這是台灣豬」，林俊憲隨後也夾取一塊親手烤好的豬肉給蔣萬安食用。

林俊憲過去曾與民進黨立委鄭運鵬、劉櫂豪、郭國文、何志偉、林宜瑾、高嘉瑜、賴惠員、吳琪銘、鍾佳濱、余天、羅美玲、蔡易餘、陳瑩、邱志偉等人拍攝過「開箱國會」影片，這次也是首度與非民進黨籍的立委合作。

林俊憲在影片中表示，這一集可以說是特別中的特別，因為是他第一次拜訪其他政黨委員的辦公室，開箱國會超越黨派，而既然要拜訪國民黨委員的辦公室，就要挑大家最歡迎、最帥的蔣萬安，「今天算是深入敵營，來刺探一下」。

林俊憲大門一開，蔣萬安即親切地以「俊憲哥」稱呼，並表示我自己很常收看林俊憲的「開箱國會」系列影片，內容也相當精彩，因為很多委員的辦公室連他自己也沒有去過，看了影片才知道原來長這樣。林俊憲則笑說，自己本來以為會來到「王子的城堡」，沒想到蔣萬安的辦公室是這麼簡單樸素。

▲▼林俊憲首次開箱蔣萬安辦公室。（圖／林俊憲辦公室提供）

▲林俊憲首次開箱蔣萬安辦公室。（圖／林俊憲辦公室提供）

隨後，兩人也很應景地在辦公室內烤肉，林俊憲馬上笑說「現在說到肉有點敏感喔」，蔣萬安連忙回應，辦公室準備的都是很健康的食材，「這是豬肉，但是是台灣豬」。過程中，兩人也回憶起在美國求學時的點滴。

林俊憲提到，以前在國外唸書，最痛苦的就是過節的時候，一個人在外面心裡都會特別的孤單，特別是在那個還沒有網際網路的年代，自己就是從沒有網路的時代活過來，打電話還要趁半夜的節約時間。蔣萬安則說，自己出國唸書時還沒有智慧型手機，當時還特地到光華商場買了一台可以視訊的設備。

此外，由於兩人在先前的柚子畫圖比賽中，林俊憲以3：2的成績輸給蔣萬安，林俊憲也接受懲罰，夾取親自烤熟的「台灣豬」餵食蔣萬安，讓他笑說「我會被你的女粉絲打死啦」，蔣萬安也回說「可是我太太可能會吃味喔」，並比出「讚」的手勢強調台灣豬好吃。

▲▼林俊憲餵食蔣萬安吃「台灣豬」。（圖／林俊憲辦公室提供）

▲林俊憲餵食蔣萬安吃「台灣豬」。（圖／林俊憲辦公室提供）

影片最後，林俊憲表示，他有特別交代自己的助理，「今天不可以講台北市長選舉」，蔣萬安也連忙回說，「也不能講XXX要選總統的事」，開議了要專心在立法院，也讓兩人當場笑成一片。

林俊憲也大讚，蔣萬安可以說是國民黨最閃亮的一顆星星，也是民進黨又敬、又愛、又怕的一個對手，雖然平常在立法院不同的政黨會有競爭，但也有必須合作的時候，因為朝野要共同推動國家進步。

林俊憲也說，自己今天本來是懷著有點緊張的心情前來拜訪，想不到蔣萬安這麼親切，也難怪粉絲會這麼多。

其他人也看了這些...

衛福部稱瘦肉精安全　蔣萬安丟這3題質問陳時中
被蘇貞昌「反質詢」美豬　蔣萬安吐無奈心聲：他都會亂講
兩份綠營民調曝「蔡英文聲望下跌」　開放萊豬引民怨

更多熱門新聞...

台灣民意基金會／蔡英文支持度55％　受進口美豬影響下滑11％
因開放美豬民調下滑　蘇貞昌重申：保護國人健康、嚴格把關
民進黨立委端3道料理力挺國產豬　陳吉仲：下周公布台灣豬標章

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／國道三號「6車撞成一團」　回堵5公里
「3男輪流性侵高校女」影片瘋傳！陸警逮到4人還原案情
出道8年在演藝圈沒朋友　男星聽到「雞排妹」名字拒同台
運將狂摸女客！報案沒三聯單　警曝關鍵：沒摸大腿內側
外送員沒零錢找「怒摔餐點」！咖哩炸成一袋黃土色
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嚴德發：共軍擾台飛行架次、時數比去年增加20%

同框馬郝柯　陳水扁「我比誰都高興」：希望看到朝野、兩岸和解

林俊憲深入敵營開箱蔣萬安　親手餵他吃台灣豬

侯友宜爭取環狀線經營權　柯文哲「誰興建誰營運」：盼交通部協調

獨／侯友宜國慶日行程曝光！ 率市府團隊騎單車「八里40km衝鶯歌」

僑委會推「海外僑台商防疫紓困」　加碼海外信保融資上限25萬美元

未來與蔡英文會面和解？柯文哲：我們沒有仇　「跟她還好啦！」

駐美辦事處更名「台灣代表處」　外交部承諾：積極聯繫

釣魚台被石垣正式更名「登野城尖閣」　外交部嚴正抗議日本

環狀線經營權爭議　侯友宜盼儘早接手：自己的捷運自己承擔！

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

高雄20歲孝女雙載去旗津遭撞死　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

歐陽娜娜同台杜江、任達華　登央視獻唱《我的祖國》

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

蔡尚樺奪金鐘委屈被批「講感言假哭」　深V禮服男友驚豔！媽嫌「胸不夠集中」

不包紅包給醫生、剖腹產可挑日子 有尊嚴生產...陸配讚台灣醫療NO.1

嚴德發：共軍擾台飛行架次、時數比去年增加20%

同框馬郝柯　陳水扁「我比誰都高興」：希望看到朝野、兩岸和解

林俊憲深入敵營開箱蔣萬安　親手餵他吃台灣豬

侯友宜爭取環狀線經營權　柯文哲「誰興建誰營運」：盼交通部協調

獨／侯友宜國慶日行程曝光！ 率市府團隊騎單車「八里40km衝鶯歌」

僑委會推「海外僑台商防疫紓困」　加碼海外信保融資上限25萬美元

未來與蔡英文會面和解？柯文哲：我們沒有仇　「跟她還好啦！」

駐美辦事處更名「台灣代表處」　外交部承諾：積極聯繫

釣魚台被石垣正式更名「登野城尖閣」　外交部嚴正抗議日本

環狀線經營權爭議　侯友宜盼儘早接手：自己的捷運自己承擔！

他凌晨偷畚箕推車裝忙幫掃街　見檳榔攤沒人顧潛入碰一聲...慘了

快訊／ 中秋湧車潮！國道三號竹南段「6車撞成一團」　回堵5公里

LIVE／「確診+1」國內累計515例　指揮中心14:00最新說明

港澳未能恢復通關　賀一誠：等香港列「低風險地區」才考慮

71歲嬤在家突斷氣…死臥地板！　小兄弟以為她昏倒「伴屍5天」

快訊／郭董發口罩囉！　捐款300元即可領取　限量3300份

獨／武界壩4死究責！資深配線師打臉台電：絕緣不良不可能開啟馬達

起跳價1080萬！賓利休旅車Bentayga小改款抵台　水晶頭燈好靓

中秋東北角九份車潮熱區　警彈性雙A級交管：炸鍋僅公車能上山

嚴德發：共軍擾台飛行架次、時數比去年增加20%

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

退將喊「我是中國人、國軍戰力0」　蘇貞昌嘆可惜

林志玲和歐陽娜娜差在哪？他一句話神解

快訊／歐陽娜娜獻唱《我的祖國》惹議　歐陽龍回應了

網熱議「若開戰替代役要幹嘛？」　役政署回應了

美國出兵救台灣？連勝文看完川普這句超擔心

柯與扁、馬同台：活在過去「台繼續亂」

快訊／國台辦稱海峽中線不存在　馬英九9字霸氣回應

前陸軍總司令：我是中國人

環時創作文被噓爆　謝震武三個字打臉

嗆陳玉珍閉嘴　黃光芹揭3原因

陳玉珍再嗆黃光芹：我不操弄議題高知名度

賴品妤貼截圖意外洩「親密合照」！

李來希狂問「誰心中沒祖國？」　誰定義這樣的民主？

歐陽娜娜唱《祖國》被罵！他曝現實面聲援

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／休旅車翻覆駕駛亡！身分竟是前兄弟象球星買嘉瑞

好市多巧遇神特價品！她見直白翻譯笑翻

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網傻：買了一整包

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

外籍看護虐待老奶奶　粗暴扯髮全被錄

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

張韶涵歐陽娜娜被罵爆　Dcard︰台人沒資格嘴

裝冷氣「窩廁所不開門」！網爆雞皮：小心針孔

人妻住院78天　發現媽和丈夫外遇

勞保年金要提早領嗎？達人曝專業公式

更多

最夯影音

更多
孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開
王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面