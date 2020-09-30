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陳亭妃：修憲條文絕無涉及統獨議題　統派別再給我們戴帽子

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▲▼「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨正國會立委召開「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院本會期成立修憲委員會，這是我國睽違15年啟動修憲工程，民進黨「正國會」立委30日正式提出《憲法》增修條文修正案，內容包括將「為因應國家統一前之需要」文字改為「為因應國家發展之需要」等。民進黨立委陳亭妃表示，正國會這次將每一個符合現狀的狀態，以比較不會觸及敏感議題的方式修正，「絕對沒有涉及任何統獨議題」。

民進黨立委陳亭妃、余天、莊競程、黃秀芳、陳秀寳、陳歐珀、劉建國、蔡適應30日上午於立法院召開「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會，正式提出《憲法》增修條文修正案，今天恰巧也是民進黨在2007年全代會通過「正常國家決議文」的13週年，別具意義。

陳亭妃指出，自從開放總統直選之後，台灣就是一個主權獨立的國家，但每次談到修憲一定會被戴上帽子，總是會將統獨議題放討論，甚至擴大解釋，因此為了避免這樣的狀況再次發生，正國會這次將每一個符合現狀的狀態，以比較不會觸及敏感議題的方式修正，「絕對沒有涉及任何統獨議題」。

陳亭妃表示，她盼望未來國家生態走向正常，能夠清楚呈現正常國家的態度，這也是正國會這次提出修憲案的態度，不希望有人因為不了解條文內容而過度揣測，「所有條文就是正常國家」，台灣要走向正常國家化更是不分黨派的理念，絕對沒有一個人會拒絕或反對，希望透過修憲案的提出能夠納入平台討論。

有關提案新增《憲法》增修條文第十三條，指「國旗、國歌、國徽應以法律明定之，不受憲法第六條規定之限制」，陳亭妃則說，此提案不是要更改國家象徵，而是先把未來要更改國家象徵的門檻降低，之後只要修改法律、透過公投，以國旗國歌國徽法作為遵循依據，就能夠決定自己的國家象徵，不必再進行修憲，「希望統派不要再給我們戴帽子」。

陳亭妃也強調，這次提出的修憲全部都有民意基礎，每一項條文都有民意依據，絕對不亞於18歲公民權、廢考監等其他議題，希望用民調基礎讓台灣人知道，正國會會繼續努力，只要是為了國家或台灣好，讓台灣成為正常國家，所有人絕對站在同一陣線，為台灣人民繼續打拚。

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