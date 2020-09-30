正國會修憲案拿掉「統一」字眼　陳亭妃：不應把歷史留在憲政體制

▲民進黨立委（左起）陳歐珀、陳亭妃、余天。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院本會期成立修憲委員會，這是我國睽違15年啟動修憲工程，民進黨「正國會」立委30日正式提出《憲法》增修條文修正案，內容包括將「為因應國家統一前之需要」文字改為「為因應國家發展之需要」等。民進黨立委陳亭妃表示，國家統一已經不符合目前的治理現狀，「過去的統一就只有在國統綱領裡才會出現」，而國統綱領已經是歷史，不應該把歷史繼續留在憲政體制。

民進黨立委陳亭妃、余天、莊競程、黃秀芳、陳秀寳、陳歐珀、劉建國、蔡適應30日上午於立法院召開「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會，正式提出《憲法》增修條文修正案，今天恰巧也是民進黨在2007年全代會通過「正常國家決議文」的13週年，別具意義。

▲民進黨正國會立委召開「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



陳亭妃表示，因應國家發展之需要，「國家統一」已經不符合目前治理的現狀，因為從終止動員戡亂到開放總統直選，台灣就已經是主權獨立的國家，「過去的統一就只有在國統綱領裡才會出現」，而國統綱領已經是歷史，不應該把歷史繼續留在憲政體制。

陳亭妃指出，根據台灣智庫上週公布的最新民調，已經有高達86%的民眾認為自己是台灣人，不再看到有中國與台灣混淆的狀況，也顯見修憲的重要性，她希望國家的根本大法是以國家利益、人民福祉為重，因此希望將「國家發展」成為憲法的前提。

陳歐珀則說，他主張憲法必須以台灣優先、與時俱進，並且務實面對，如此才能讓台灣邁向正常國家化的第一步，不過現行憲法中明定的固有疆域，有很多非政府所能實際管轄，不但凸顯憲法的荒謬，而且等同自我感覺良好，也導致台灣對外發展國際關係遇到障礙。

陳歐珀認為，若政府宣稱領土涵蓋整個中國，即便中國不打壓台灣，世界各國也不可能認同，因為國際上已經認同中國是由中共代表，而台灣現階段應該照顧好自己的國民，積極發展經濟、持續深化民主政治，才是國家邁向正當性、能見度的關鍵。

根據正國會立委提出的版本，在條文前言部分，將「為因應國家統一前之需要」改為「為因應國家發展之需要」，並修正《憲法》第四條將「中華民國領土，依其固有疆域」改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」。

提案也修改《憲法》增修條文第十條，增訂「國家應優先以『台灣』之名義進行涉外事務，加入國際組織、參與國際活動，並善盡國際人道援助之責任。提案同時將《憲法》增修條文第九條內容的「省政府」制度刪除，將六都制度納入。

此外，提案另也新增《憲法》增修條文第十三條，指「國旗、國歌、國徽應以法律明定之，不受憲法第六條規定之限制」。由於中華民國《憲法》第六條規定，中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日，此增修條文通過後，並非代表立即更動國旗、國歌、國徽，但未來要變更僅須修正《中華民國國徽國旗法》等相關法律，無須涉及高門檻的修憲程序。

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