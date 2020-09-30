正國會修憲提案挑動敏感神經　民進黨暫時不提黨團版本

▲民進黨正國會立委召開「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨「正國會」立委30日正式提出《憲法》增修條文修正案，內容包括將「為因應國家統一前之需要」文字改為「為因應國家發展之需要」等。對此，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪時表示，這是社會上長期以來很多人努力的方向之一，正常國家決議文更是民進黨已經通過很久的東西，民進黨暫時沒有規劃提出黨團版本。

民進黨立委陳亭妃、余天、莊競程、黃秀芳、陳秀寳、陳歐珀、劉建國、蔡適應30日上午於立法院召開「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會，正式提出《憲法》增修條文修正案，今天恰巧也是民進黨在2007年全代會通過「正常國家決議文」的13週年，別具意義。

陳亭妃表示，本次的修法版本是由幾位委員共同提出，希望屆時能夠進入修憲委員會討論，即使民進黨要提出黨團版本，也同樣必須進到修憲委員會討論，最後再凝聚最高的共識進入院會表決。她說，由於現行表決的門檻很高，因此只要是能夠讓修憲的議題更加完整，大家都可以提出版本來討論。

▲民進黨團書記長莊瑞雄。（圖／記者林敬旻攝）



對此，莊瑞雄30日下午受訪時表示，每個政黨內的主張都相當多元，讓意見能夠進入體制內討論都是好事，這也是社會很多人長期以來努力的方向之一，甚至在社會上也已經有相當大的共識。

莊瑞雄指出，啟動憲改工程需要有高度的社會共識，沒有共識就不足以成事，不過可能還是會牽扯到在野黨的敏感神經，因為修憲案需經全體委員3/4同意後才能提出，意即只要有1/4的立委反對就會被否決，正常國家決議文是民進黨已經通過很久的東西，「提出來也很好」。

莊瑞雄說，民進黨目前還沒有談到黨團版本，過去像是18歲公民權的修憲案在立法院第八屆的會期就有提出，最後還是被國民黨團否決掉，「現在都是在翻民進黨的筆記本」，否則也早已取得社會高度共識。

莊瑞雄也說，國民黨在廢考監的議題上，仍面對多數支持者的反對，然而支持者的主張也是民意的一種，就端看個政黨的智慧，「該廢的大家一起來努力，不要被四分之一否決掉」。

莊瑞雄強調，正常國家決議文是屬於民進黨的，「這是黨的決議，對民進黨是很稀鬆平常的事」，最重要是要取得社會的高度共識，否則只要1/4的立委就可以推翻，對國民黨而言是很敏感的神經。

其他人也看了這些新聞...

► 別想打混！教召將改1年1訓14天 林為洲加碼討論重啟徵兵制

► 缺戰力！後備軍官缺員破6成、士官4成 義務役預官停考斷來源



更多相關新聞...

► 遭酸「為何不簽下去」 徐巧芯嗆爆林靜儀：我談的是義務役！

► 網熱議「若開戰替代役要幹嘛？」 役政署回應了

►振興一下我們的美麗