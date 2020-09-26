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「時速20闖25公尺路口紅燈等同找死」　騎士挨撞躺90天仍輸了

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記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子去年10月12日上午7時許騎車行經花蓮縣秀林鄉台九線由北往南方向路段，卻在穿越路口時與王姓女子駕駛的車輛發生碰撞，導致骨折受傷，休養長達90天。他強調，如果當時有闖紅燈，相當於是以時速20公里的速度跨越長達25公尺的路口，台九線車速通常極快，這麼做等同自殺，怎麼看應該都是王女以時速60公里的速度闖紅燈比較合理，因此決定提告求償78萬1830元。

▲車禍,撞車,酒駕,意外 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲黃男認為王女開車超速，才會反應不及撞上他。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

黃男在判決書中主張，事發當天騎車行經台九線加灣段178.5公里處的路口，與王女駕駛的車輛發生碰撞，對方事後立即開車載他前往花蓮慈濟醫院救治，經檢查確認受有右脛腓骨骨折、右踝關節骨折等傷勢，醫囑記載需要看護長達90天，算一算光是醫療費、看護費、無法工作損失（7個月）、非財產損害賠償等等，總計求償金額應為78萬1830元。

黃男接著提到，事發路口寬度為25公尺（南北向），假如他闖紅燈，相當於是以時速20公里的速度跨越25公尺，而台九線空曠、人煙稀少，車速通常極快，這麼做等同自殺，王女抗辯他闖紅燈顯然違背經驗法則，應該是對方以時速60公里的速度闖紅燈跨越5.7公尺的路口（東西向）比較合理；就算退萬步而言，王女直到快撞上才發現有人，可見有超速的情形，這部分還是有過失，他提告求償並無不妥。

▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊（圖／記者姜國輝攝）

▲黃男車禍後醫囑認為應看護長達90天。（示意圖／記者姜國輝攝，與本案無關）

王女則認為，黃男直指她在這場車禍中有過失，卻沒有舉證以實其說，全案也沒有現場監視器錄影畫面等客觀物證，「車禍發生當時，我聞到他身上有酒味，說要報警處理他表示不用，請我載他到醫院就醫即可，到了醫院他也在電話中向警方說明要私下處理，不報案」，如今卻把錯全推到她身上，實在難以接受。

花蓮地院法官表示，黃男在上述時間、地點與王女發生車禍為事實，事後已領取6萬餘元的汽車強制險保險金，而案件送至交通部公路總局台北區監理所進行鑑定，得到的回答是「肇事路口號誌運作正常，雙方當事人各執一詞（均稱是依綠燈號誌行駛），但該路口無監視系統可供參考，情況不明」，因此黃男的主張並不可採。

法官接著說，警方接獲報案時，雙方車輛都已經移動過了，無法從現場照片還原車禍發生經過，故也無法證實王女當時確有未注意車前狀況的過失，最終不採信黃男的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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