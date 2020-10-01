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南警91大執法滿月　交通取締16000件民眾很有感！

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▲台南市警局配合警政署自9月1日起規劃為期1個月全國同步路口安全大執法，統計執行1個月以來，已開出超過1萬6千件的違規單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局配合警政署自9月1日起規劃為期1個月全國同步路口安全大執法，統計執行1個月以來，已開出超過1萬6千件的違規單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為維護行人路權，培養台南市用路人禮讓的習慣，台南市警局配合警政署自9月1日起規劃為期1個月全國同步路口安全大執法，統計執行1個月以來，已開出超過1萬6千件的違規單。

▲台南市警局配合警政署自9月1日起規劃為期1個月全國同步路口安全大執法，統計執行1個月以來，已開出超過1萬6千件的違規單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方針對「汽機車轉彎或行經行人穿越道不暫停讓行人優先通行者」、「闖紅燈」及「行人未依規定穿越道路，包括行人未依規定行走行人穿越道」等違規態樣作為重點執法項目，該項專案執行迄今已滿1個月，而近期更常常聽聞市民朋友道語：「最近常看到許多警察站在路口」、「有大官要來嗎？抓好兇？」，讓民眾直呼執法超有感。

▲台南市警局配合警政署自9月1日起規劃為期1個月全國同步路口安全大執法，統計執行1個月以來，已開出超過1萬6千件的違規單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警交通大隊指出，「馬路如虎口」相信是許多駕駛人琅琅上口的標語，為防止路口這「惡虎」傷害行經的用路人，市警局「開鍘」車不讓人、闖紅燈及行人違規」的違規用路人，統計執行1個月以來，已開出超過1萬6千件的違規，於此強調，開單執法僅是手段而非目的，為的是使本市用路人養成相互禮讓的習慣，尤其是道路上最脆弱的一環-行人。

▲台南市警局配合警政署自9月1日起規劃為期1個月全國同步路口安全大執法，統計執行1個月以來，已開出超過1萬6千件的違規單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，值得注意地是，路口死、傷的事故件數與去年同期比較，降低了約5成以上，因此在執行1個月之際，警方除感謝各位遵守交通規則用路人的共同努力，也感謝配合警方攔檢的駕駛人的耐心，市府團隊將持續營造一個友善且安全的交通環境。

▲台南市警局配合警政署自9月1日起規劃為期1個月全國同步路口安全大執法，統計執行1個月以來，已開出超過1萬6千件的違規單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後，交通警察大隊代理大隊長蘇政敏提醒開車的駕駛朋友，在行經行人穿越道時，仍不忘禮讓行人優先通行，並且保持3公尺（約一個車道或3組黑白枕木紋）以上的距離；此外，也提醒行人朋友，穿越馬路時記得走行人穿越道，並且不要低頭滑手機，注意來往的車輛，遇到友善禮讓通行的車輛，亦請不吝予以揮手表達謝意，「你讓、我讓，交通安全才會有保障」!


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