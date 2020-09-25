救護車「沒鳴笛」突竄！她急煞慘摔...白皙腿GG　網一面倒喊告

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

大部分駕駛在聽到鳴笛聲後，都會禮讓救護車，不過這名女網友昨日在騎車途中，碰上「未鳴笛」的救護車突竄，害她急煞摔車。對此，網友們都站在她這邊，表示「沒鳴笛闖紅燈一樣違規，撞傷可以提告！」

女騎士凌晨在爆怨公社發文訴苦，「我要抱怨救護車，從左邊直走過來，也沒有鳴笛，就突然出現，整個人急煞跌倒，就算救護車有權利闖紅燈，也還是要看一下路吧！」

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看到原po的傷口，不少網友送暖留言，「早日康復吧」、「要擦藥喔」、「白白嫩嫩的腿QQ」、「看起來好痛...祝妳早日康復」、「這種最痛，好好保養捏，這陣子要辛苦點」、「去新北市中和龍X診所看一下吧，那間藥很神，比較不會留疤，沒時間就去買藥膏回去擦」。

▲長腿傷痕累累。（圖／翻攝自爆怨公社）

另外，針對未鳴笛救護車闖紅燈一事，網友們也指出，「沒有鳴笛不用讓他喔」、「沒鳴笛，這樣他就沒路權，必須賠償」、「願早日康復，沒有鳴笛表示並非執行任務，就沒有所謂的優先路權，可以報警要求賠償，我記得是這樣」、「沒鳴笛是沒有優先權的喔，就一般轎車而已」。

值得一提的是，據《緊急醫療救護法》第17條，救護車非因情況緊急，不得使用警鳴器及紅色閃光燈，若違反規定者，由警察機關取締後，移送當地衛生主管機關，再依第42條第1款規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

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