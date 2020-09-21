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警察開紅單「大秀草書」超藝術！網狂猜違規事項：岡山吃羊肉？

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▲▼這名警察的字跡非常藝術。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲這名警察的字跡非常有藝術感。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

情急之下，字跡難免潦草，一名網友日前曬出了朋友的罰單，上頭滿滿的黑字就像鬼畫符，眼睛睜再大也看不懂，讓他不禁直呼，「草書草到都忘記自己住哪裡了！」許多網友看到這張罰單也全笑噴，幽默回應「這個沒去當算命畫符真的可惜」、「當警察之前應該是專門開處方箋的」。

這名網友在「爆怨公社」上PO出了朋友的罰單，從照片中可以發現，整張違規通知單除了印刷的字體之外，其餘黑字都超潦草，就算看得再認真，旁人似乎也很難推敲出真正的違規事項。

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雖然原PO在文中開玩笑說道，「師爺～你給翻譯翻譯，草書草到都忘記自己住哪裡了」，但事實上，原PO的朋友很清楚自己的違規內容，當時是因為「紅燈右轉」才被會開單。因此，原PO也強調「違規就是錯、就該罰」，朋友並不打算去申訴，只是單純想分享這張特別的罰單而已。

許多網友看到這張罰單後全笑噴，「原來是我沒讀書，全都看不懂」、「被警察工作耽誤的『師公』」、「天書啦」、「巧奪天工」、「只有數字看得懂」、「這警察的字似乎太藝術了」、「國文老師快哭了」、「蓋章的字我看得懂」、「都不用碼」、「到底在寫什麼碗粿」、「甲骨文，不用大驚小怪」、「醫生轉行當警察」、「跟醫囑有得比」。

此外，也有不少網友紛紛解讀罰單上的字，「闖紅燈右轉，被開單的住宜蘭縣，其他再等我研究研究」、「宜蘭？剩下看不懂」、「違規事實我還以為是周氏蝦捲」、「我看好像是岡山吃羊肉」、「到底是闖紅燈還是紅燈右轉」。

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罰單字跡潦草警察開單違規紅燈右轉爆怨公社

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