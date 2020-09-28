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黑車闖紅燈逆向撞白車　嚇傻年輕母女！駕駛：我要就醫...默默閃人

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▲1輛黑色自小客車，駕駛疑似恍神，竟闖紅燈逆向撞上來車，男子謊稱要自行就醫，隨後消失不見，警方正積極追查中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲1輛黑色自小客車，駕駛疑似恍神，竟闖紅燈逆向撞上來車，男子謊稱要自行就醫，隨後消失不見，警方正積極追查中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市27日傍晚發生離奇車禍意外，1輛黑色自小客車在停紅綠燈時，先是慢慢滑行，經過路口後突然加速闖紅燈並撞上對向等紅燈的一對年輕母女，造成車內2人輕微擦傷，正當大家驚魂未定時，肇事駕駛自稱要自行就醫，接著就消失不見人影，目前警方正積極追查男子身分當中。

警方調閱監視器後發現，男子先是停在路口處等紅燈，隨後車輛慢慢向前滑行，完全沒在管前方號誌，滑過路口時竟突然加速，整輛車就這樣不偏不倚的撞上也在對向等紅燈的小客車，因衝撞力道不小，又擠壓到後方另一台轎車，造成前方母女受到輕傷，後方車上5人沒有大礙。

▲就在大家驚魂未定時，肇事男子表示要自行就醫，隨後就消失不見了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲就在大家驚魂未定時，肇事男子表示要自行就醫，隨後就消失不見了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，男子肇事後先是坐在車上久久不肯下車，正當大家驚魂未定時，男子謊稱要自行就醫，默默走向醫院後竟消失不見，丟下肇事車輛在馬路中央，警方已經掌握車主身分並通知到案說明；至於肇逃男子是否有酒駕或是毒駕行為，警方正積極偵辦中。

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