護理之家犯怒...高壓氧裸裝社區樓梯間　衛生局：無使照不能開業

▲桃園市有護理之家欲進駐龍潭百年大鎮社區爆爭議，住戶指稱，業者將高壓氧設施裝設在地下樓梯間，萬一不慎引爆後果不堪設想。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市有護理之家去年7月欲進駐龍潭區百年大鎮社區，業者未與住戶充分溝通引發抗議，甚至將抗議布條破壞，還不惜與管委會對簿公堂引發爭議，市議員劉熒隆日前在市議會質詢時指出，社區住戶不同意該養護之家進駐，市府態度如何？衛生局長王文彥強調，市府態度不變，業者仍在籌設中，但尚未取得變更使用執照，也無法向衛生局取得開業相關事宜。

鑒於日前台北市內湖區康寧路某家私人養護所大火，造成3名長者死亡憾事，安養機構公安問題備受重視，針對護理之家進駐住宅區問題引發社會輿論討論，市議員劉熒隆上月22日在市議會總質詢議程上提出，市府尊重百年大鎮社區居民不同意社區設立安養機構的想法，市府目前態度是否不變？

衛生局長王文彥回覆時指出，目前市府態度仍維持不變，龍潭區某護理之家仍在籌設中，尚未取得變更使用執照，因此無法向衛生局辦理開業相關事宜。

據住戶透露，該護理之家將高壓氧建置於社區地下樓梯間，與隔鄰距離不到10公尺，未與住宅區保持一定安全距離，一旦引發火災後果將不堪設想，且完全不符「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定」。

住戶也踢爆，養護之家與同鄰住戶共用同一地下排水道，且未設獨立污廢水處理系統，共用同一民生排管，目前疫情未見趨緩情況下，設置地點又在多達3千戶大型社區，未來誰能保障不會造成群聚感染問題？民眾健康安全由誰來把關？

此外，除上述情形外，該棟建築物室內多處違法超建，其中，一樓層頂版（挑空部份）鋼造增建面積竟達50餘坪，市府依現地會勘結果，亦將其列為強制拆除對象，針對上述違法違規情事，希望市府等主管機關能重視，審慎評估業者申請設置在住宅區養護之家，對一般住戶居住環境生活安全與居住正義能獲得保障。

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