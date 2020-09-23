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陳時中：彰化衛生局採檢違法交縣府懲處　王惠美「尊重調查」

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▲彰化衛生局長葉彥伯表示彰化安全。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美對中央廉政調查結果，表示予以尊重。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局採檢無症狀少年確診惹議，指揮官陳時中指示廉政小組介入調查，今(23)日公布彰衛有2缺失，一為對無症狀居家檢疫者進行採檢；二為主動要求居家檢疫者於檢疫期間外出，但目前並無相關裁處規定，而公務員失職交縣府懲處，彰化縣長王惠美表示，對於指揮中心的廉政調查結果，縣府予以尊重。

縣府指出，彰化縣衛生局在防疫過程中的作為，絕對是為了保障縣民的健康提前部署，而且都是遵照中央指揮中心的規定辦理，當下中央地方一條心應以防疫為優先，後續相關程序等收到正式調查報告後，再做適當處理，對於指揮中心的廉政調查結果，縣府予以充分尊重。

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今年8月17日公布國內第485例COVID-19確診個案，因該案無症狀並於居家檢疫期間前往醫院採檢，未遵循指揮中心公費採檢規範，且居家檢疫者於檢疫期間外出採檢，可能造成防疫風險，引發輿論關注，廉政小組也在8月24日及8月28日提出調查報告。

指揮中心陳時中23日表示，依據廉政小組調查，彰化縣衛生局共有兩項作為違反指揮中心政策，一為對無症狀居家檢疫者進行採檢；二為主動要求居家檢疫者於檢疫期間外出。經研析認為已違反傳染病防治法第5條第1項第2款第1目、第2目及第17條第1項規定。

另外，陳時中強調，彰化縣衛生局違反指揮中心防治政策、處置或措施，另涉有公務員違法或怠於執行職務失職行為，應由彰化縣政府依其具體情節循公務員服務法、考績法及懲戒法等規定辦理。

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