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水產行路殺機車中壢版！貨車甩尾猛撞「小阿魯」　女騎士慘摔濺血

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區中豐路山頂段1日凌晨發生疑似小貨車疑因變換車道不當，車尾掃到後方機車，導致女騎士當場摔車受傷，意外發生後，有網友根據女騎士行車紀錄器質疑是高雄水產行惡意逼車事件翻版。平鎮警分局指出，中豐路內側禁行機車規定已取消多時，雙方酒測值均為零，本案將送交大裁決後再依規定釐清相關肇事責任。

平鎮警分局指出，1日凌晨1時23分許，26歲陳姓女子騎稱150cc輕型檔車「小阿魯」行經平鎮區中豐路山頂段531號前，從龍潭往平鎮方向行駛，前方由65歲謝姓男子駕駛小貨車，從外側車道轉換車道至內側時，疑似變換車道不當，車尾掃到後方陳姓女騎士車頭，導致陳女當場重心不穩摔車。

▲桃園市平鎮區中豐路山頂段1日凌晨發生小貨車疑似變換車道不當，導致後方女騎士被掃到當場摔車，引發網友質疑小貨車惡意逼車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區中豐路山頂段1日凌晨發生小貨車疑似變換車道不當，導致後方女騎士被掃到當場摔車，引發網友質疑小貨車惡意逼車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

意外發生後，陳女立即被送醫治療，所幸僅右手、腳擦傷，並無生命危險，警方為肇事小貨車謝姓駕駛與陳姓女騎士都進行酒測，雙方酒測值為零，警方到場處理後發現，該路段內側車道並未設有禁行機車標示，所有雙方均有路權，後續已針對該事故著手調查並釐清，亦告知訴訟權益。警方呼籲，駕車上路除遵守相關交通安全法令外，變換車道時注意車輛間隔，亦保持心平氣和，以避免交通事故發生。

▲桃園市平鎮區中豐路山頂段1日凌晨發生小貨車疑似變換車道不當，車尾掃到後方女騎士當場摔車。（圖／翻攝自臉書《輕檔車俱樂部》） 

▲桃園市平鎮區中豐路山頂段1日凌晨發生小貨車疑似變換車道不當，車尾掃到後方女騎士當場摔車。（圖／翻攝自臉書《輕檔車俱樂部》）

意外發生後，有網友將女騎士行車紀錄器畫面上傳臉書《輕檔車俱樂部》，有網友質疑是高雄水產行惡意逼車翻版，但警方則呼籲，駕車上路除遵守相關交通安全法令外，變換車道時注意車輛間隔，亦保持心平氣和，以避免交通事故發生。

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