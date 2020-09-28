北市學校被爆拿到「沒鋼印口罩」　衛生局：有可能是之前的庫存

▲有北市學校老師反應，收到沒有雙鋼印的口罩。（圖／王鴻薇議員辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

口罩國家隊又出包？有北市學校老師發現，日前到教育局領到的口罩完全沒有鋼印，擔憂是否為不合格口罩？對此，台北市衛生局表示，有詢問過中央，因為之前沒有強制規定需要雙鋼印，所以有可能是之前的庫存，但都是來自中央的口罩。

指揮中心日前為了重建台灣口罩信譽，民眾24日起購買的口罩都會印有MD和Made In Taiwan雙鋼印，然而台北市議員王鴻薇28日爆料，有台北市學校的老師發現，台北市學校24日到教育局領了一批口罩，竟然完全沒有鋼印，讓他們很擔心是否為不合格口罩。

王鴻薇質疑，中央這樣派發這些口罩，是不是清庫存？還是來源有問題？要求衛福部具體說明口罩來源，讓民眾可以安心，否則這樣暗渡陳倉，口罩國家隊的名聲只會更壞？

王鴻薇指出，這些台北市學校護理師特地打給教育局了解狀況，教育局回覆這些口罩通通都是中央衛生福利部提供，中央回覆說「沒有問題一切合格」，但該出廠的南六企業，還有在大陸設廠，難怪民眾會如此擔心。

▲已有民眾反應沒雙鋼印問題。（圖／王鴻薇議員辦公室提供）

王鴻薇質疑，已經有很多民眾留言抗議該公司口罩無鋼印，拿來發給學校，是不是因為之後都只能用有鋼印的口罩，才會用派發方式，把這些沒有保證MIT的口罩清庫存給學校人員？衛福部是不是要出來說清楚？

王鴻薇表示，鋼印的做法本身就是治標不治本，中央本應該從口罩生產上游就做好溯源把關，而不是讓下游廠商自己打鋼印證明，這一路從加利科技、豪品公司，都在在顯示中央管控令人無法信任，國家信用蕩然無存，真的不要怪民眾拿到無鋼口罩不敢用或不願意用。

針對口罩沒有鋼印，台北市衛生局疾管科長余燦華表示，已經有問過中央了，中央表示因為之前沒有強制要求一定要雙鋼印，所以現在配發到的口罩有可能是沒雙鋼印的口罩；被問到是不是有可能為之前的庫存？余燦華坦言，有可能，但來源都是收到中央的口罩，中央有他們的徵用口罩方式，都是依照作業程序發配送。

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