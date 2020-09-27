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桃園本土登革熱再添1例　50歲竹筍批發商出入桃園新北兩地

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▲桃園本土登革熱再添1例

▲桃園本土登革熱再添1例。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局27日表示，桃園市本土登革熱再添1例，為居住八德區的50歲男性，近期無國外旅遊史，9月23日出現肌肉痠痛症狀，第二天進行接觸者採檢，隔天即因發燒、出疹就醫後通報，26日經疾管署檢驗PCR陽性確診，目前於醫院住院治療中。

衛生局進一步指出，此個案為竹筍批發商，每日於新北市三峽區五寮里收購竹筍，再前往桃園市力行市場販售。目前，桃園市衛生局已安排加強個案住家及活動地周圍民眾衛教與孳生源清除工作，並將實施家戶內外化學防治噴藥作業，也將與新北市政府共同合作，強化兩市登革熱防治作為。▲桃園本土登革熱再添1例

▲衛生局呼籲雨後容易產生積水，積水容器有利病媒蚊生長，提醒民眾雨後應加強「巡、倒、清、刷」4步驟。（圖／衛生局提供）

近日受氣候影響，桃園地區仍有局部短暫雨，衛生局呼籲雨後容易產生積水，積水容器有利病媒蚊生長，提醒民眾雨後應加強「巡、倒、清、刷」4步驟，澈底清除孳生源，民眾務必持續落實環境管理，清除家戶內外不必要之瓶瓶罐罐，檢查居家室內外可能積水的容器；倒掉積水，不要的容器應丟棄。

另提醒民眾前往登革熱流行地區時，應做好防蚊措施；若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利診斷、治療及防疫工作。民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線 1999 或防疫專線0800-033-355洽詢。

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