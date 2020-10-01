　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷車衝撞警車「以為仇家上門」 法官因為一件衣服採信...判無罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市中壢警分局今年2月間追捕卓姓男子涉嫌偷車，未料卓遇上警方圍捕卻開車衝撞，員警擊破車窗將卓拘捕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局今年2月間追捕卓姓男子涉嫌偷車，未料卓遇上警方圍捕卻開車衝撞，員警擊破車窗將卓拘捕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市卓姓男子今年2月間在中壢區竊取轎車，一路逃逸至蘆竹區停放路旁，中壢警方據報後一路跟蹤在蘆竹區中山路發現贓車，上前攔捕時，卓男開車衝撞警方，還造成員警受傷，警方為防止卓脫逃連開2槍才將卓制伏逮捕；卓男在地院偵訊時辯稱「以為是仇家上門」，也不知道是警方圍捕，法官則以警方圍捕過程時其中1人未穿制服也未表明是警察身分，採信卓男辯詞，妨害公務罪部分判處無罪，本案還可上訴。

檢警調查，43歲的卓姓男子今年2月14日清晨6時許，在中壢區青園路竊取路旁停放轎車，得手後請身分不詳綽號「阿華」男子打電話給車主威嚇：「你有沒有1輛銀色轎車，給2萬元就可以開回去」，車主隨即向中壢警方報案處理。

▲桃園市中壢警分局今年2月間追捕卓姓男子涉嫌偷車，卓開車衝撞警方偵防車，員警將卓男拉下車拘捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局今年2月間追捕卓姓男子涉嫌偷車，卓開車衝撞警方偵防車，員警將卓男拉下車拘捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方獲報後，當天中午在蘆竹區中山路發現失竊轎車，員警駕駛偵防車上前攔阻，卓男則駕車撞警車，員警為防止卓脫逃，朝車輪連開2槍制止，並打破車窗逮捕卓男，過程有警員手臂受傷，偵防車也被卓衝撞導致鈑金凹陷毀損，全案偵訊後依妨害公務、竊盜與恐嚇將卓男送辦。

桃園地院法官審訊時，卓男坦承竊盜與恐嚇部分，依攜帶兇器竊盜罪，累犯，判處8月，另依幫助恐嚇取財未遂罪，累犯，判處1月15日，但妨害公務罪部分，卓則矢口否認，辯稱當日突然發現1輛轎車橫檔在他車前，有人大喊「下車」，當時「以為是仇家找上門」，且對方車輛外觀看起來就是一般轎車，慌亂之際沒注意對方穿警察制服，自己是通緝犯，當然會很緊張，根本不知道對方是警察身分。

法官審酌，員警在拍打卓之車身，擊破車窗過程，卓聲稱都沒聽聞對方表明是警察身分，認為卓主觀上不知對方是警察，更未察覺對方是警察公務車，其所為顯非蓄意衝撞公務車，難認有妨害公務故意，因此判處卓妨害公務罪部分，無罪，還可上訴。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►影／水產行路殺機車中壢版！貨車甩尾猛撞「小阿魯」　女騎士慘摔濺血

►影／機捷旅客環北終站昏睡未下車　疑心肌梗塞送醫不治

►他凌晨偷畚箕推車裝忙幫掃街　見檳榔攤沒人顧潛入碰一聲...慘了

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
「林東芳牛肉麵」老闆被爆是劈腿渣男！偷拍性愛片、到處傳性病
歐陽娜娜第二…台男星今晚登央視：我在中國台灣等你
GMP兩藥廠試驗不合格　7款藥品遭回收下架
影／房客超時未退房　業者破門驚呆…下秒遭裸體狂襲
救援畫面曝光！台灣黑熊遭「鋼索死纏」　徹夜痛號20hrs力盡
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／「喬事聖地」九如茶行遭砸！22秒戰果影片曝　幕後大哥身分成謎

快訊／桃園3層樓民宅大火　消防局搶救4人、1女命危

網路遊戲口角砸店！3男毀百萬樂器　先爽後傻眼...超瞎理由曝

疑拜拜不慎！西螺民宅神明廳起火...屋主遭嗆倒「共生面罩」護命

偷車衝撞警車「以為仇家上門」 法官因為一件衣服採信...判無罪

夫遭撞癱！她獨守老店50元便當「28年不漲」：錢夠用就好　網全跪

超扯影片曝！房客超時未退房　業者破門驚呆...下秒慘遭裸體狂襲

中秋前夕攻進販毒集團老巢　「宅配哥」進苦窯大嘆：沒肉烤了！

秋節前破詐騙！2男1女苗栗ATM沿路領錢　遭警活逮查扣贓款11萬元

勇警植物人殉職警旗覆棺！父顧23年淚見斷氣　署長：4億強化裝備

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

高雄20歲孝女雙載去旗津遭撞死　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

歐陽娜娜同台杜江、任達華　登央視獻唱《我的祖國》

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

不包紅包給醫生、剖腹產可挑日子 有尊嚴生產...陸配讚台灣醫療NO.1

蔡尚樺奪金鐘委屈被批「講感言假哭」　深V禮服男友驚豔！媽嫌「胸不夠集中」

獨／「喬事聖地」九如茶行遭砸！22秒戰果影片曝　幕後大哥身分成謎

快訊／桃園3層樓民宅大火　消防局搶救4人、1女命危

網路遊戲口角砸店！3男毀百萬樂器　先爽後傻眼...超瞎理由曝

疑拜拜不慎！西螺民宅神明廳起火...屋主遭嗆倒「共生面罩」護命

偷車衝撞警車「以為仇家上門」 法官因為一件衣服採信...判無罪

夫遭撞癱！她獨守老店50元便當「28年不漲」：錢夠用就好　網全跪

超扯影片曝！房客超時未退房　業者破門驚呆...下秒慘遭裸體狂襲

中秋前夕攻進販毒集團老巢　「宅配哥」進苦窯大嘆：沒肉烤了！

秋節前破詐騙！2男1女苗栗ATM沿路領錢　遭警活逮查扣贓款11萬元

勇警植物人殉職警旗覆棺！父顧23年淚見斷氣　署長：4億強化裝備

「一眉」內線制霸　戴維斯：我要嘗試統治禁區

獨／「喬事聖地」九如茶行遭砸！22秒戰果影片曝　幕後大哥身分成謎

Ella推新歌「驚爆變鴨嗓」！　唱8小時滿身噴汗：真的筋疲力盡

國5今湧入3萬輛車！高公局曝「連假第二天」壅塞路段

7猛獅「外出」咬死農場10綿羊　國家公園決定全數撲殺

拜登樂歪！辯論變鬧劇…狂吸「近3億」捐款　1小時募款金額破紀錄

中職／陳俊秀賽前骨刺太痛掛免戰牌　季後開刀告別「好朋友」

人龍搶鮮！野柳假日活蟹市集福袋開戰　超值399...買2斤萬里活蟹

陸「十一」長假國內旅遊爆發！高鐵站「整片誤點」估6億人次出遊

快訊／桃園3層樓民宅大火　消防局搶救4人、1女命危

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

即／休旅車翻覆駕駛亡！身分竟是前兄弟象球星買嘉瑞

外籍看護虐待老奶奶　粗暴扯髮全被錄

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

快訊／又綁在一起！高雄光榮碼頭驚見2男浮屍

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

即／國道三號竹南段「6車撞成一團」

撞傷女三寶無罪　法官理由曝光

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

超時未退房業者焦慮開門　下秒慘遭裸體狂襲

老師拿圖釘猛刺　4歲男童手背一堆小洞

遊覽車擦撞騎士當場死亡！司機：看到來不及煞車

開mini逆向撞8車！台中73歲女：大家都有問題

更多熱門

相關新聞

運將撞鬼切騎士無罪　法官：否則交通規則如虛設

運將撞鬼切騎士無罪　法官：否則交通規則如虛設

一名紹姓計程車運將日前停等紅等後起步，沒想到左側卻突然竄出一名林姓女騎士想要右轉，運將反應不及撞倒女騎士，被依照業務過失傷害罪起訴，台北地院法官勘驗完監視器畫面後，認為運將面對的狀況為「猝不及防之反常情事」，不是他注意車前狀況就能避免的，如果要運將隨時保持高度警戒那「交通規則形同虛設」，因此判運將無罪，可上訴。

「法官」並列洋基季後賽隊史最多轟

「法官」並列洋基季後賽隊史最多轟

桃園弒母剁頭案無罪　最高法院撤銷

桃園弒母剁頭案無罪　最高法院撤銷

他拍飛密錄器嗆警：你眼睛這麼大顆

他拍飛密錄器嗆警：你眼睛這麼大顆

3個小姐只來1個！他嗆所長8字罰5萬

3個小姐只來1個！他嗆所長8字罰5萬

關鍵字：

偷車男圍捕法官妨害公務無罪

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／休旅車翻覆駕駛亡！身分竟是前兄弟象球星買嘉瑞

好市多巧遇神特價品！她見直白翻譯笑翻

外籍看護虐待老奶奶　粗暴扯髮全被錄

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網傻：買了一整包

《我的少女時代》簡廷芮宣布結婚！

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

裝冷氣「窩廁所不開門」！網爆雞皮：小心針孔

iPhone 12「優缺點曝光」！　效能、售價總評比

張韶涵歐陽娜娜被罵爆　Dcard︰台人沒資格嘴

更多

最夯影音

更多
孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開
王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面