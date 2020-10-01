偷車衝撞警車「以為仇家上門」 法官因為一件衣服採信...判無罪

▲桃園市中壢警分局今年2月間追捕卓姓男子涉嫌偷車，未料卓遇上警方圍捕卻開車衝撞，員警擊破車窗將卓拘捕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市卓姓男子今年2月間在中壢區竊取轎車，一路逃逸至蘆竹區停放路旁，中壢警方據報後一路跟蹤在蘆竹區中山路發現贓車，上前攔捕時，卓男開車衝撞警方，還造成員警受傷，警方為防止卓脫逃連開2槍才將卓制伏逮捕；卓男在地院偵訊時辯稱「以為是仇家上門」，也不知道是警方圍捕，法官則以警方圍捕過程時其中1人未穿制服也未表明是警察身分，採信卓男辯詞，妨害公務罪部分判處無罪，本案還可上訴。

檢警調查，43歲的卓姓男子今年2月14日清晨6時許，在中壢區青園路竊取路旁停放轎車，得手後請身分不詳綽號「阿華」男子打電話給車主威嚇：「你有沒有1輛銀色轎車，給2萬元就可以開回去」，車主隨即向中壢警方報案處理。

▲桃園市中壢警分局今年2月間追捕卓姓男子涉嫌偷車，卓開車衝撞警方偵防車，員警將卓男拉下車拘捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方獲報後，當天中午在蘆竹區中山路發現失竊轎車，員警駕駛偵防車上前攔阻，卓男則駕車撞警車，員警為防止卓脫逃，朝車輪連開2槍制止，並打破車窗逮捕卓男，過程有警員手臂受傷，偵防車也被卓衝撞導致鈑金凹陷毀損，全案偵訊後依妨害公務、竊盜與恐嚇將卓男送辦。

桃園地院法官審訊時，卓男坦承竊盜與恐嚇部分，依攜帶兇器竊盜罪，累犯，判處8月，另依幫助恐嚇取財未遂罪，累犯，判處1月15日，但妨害公務罪部分，卓則矢口否認，辯稱當日突然發現1輛轎車橫檔在他車前，有人大喊「下車」，當時「以為是仇家找上門」，且對方車輛外觀看起來就是一般轎車，慌亂之際沒注意對方穿警察制服，自己是通緝犯，當然會很緊張，根本不知道對方是警察身分。

法官審酌，員警在拍打卓之車身，擊破車窗過程，卓聲稱都沒聽聞對方表明是警察身分，認為卓主觀上不知對方是警察，更未察覺對方是警察公務車，其所為顯非蓄意衝撞公務車，難認有妨害公務故意，因此判處卓妨害公務罪部分，無罪，還可上訴。

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