快訊／桃園3層樓民宅大火　消防局搶救4人、1女命危

▲桃園市平鎮區湧光路民宅1日下午發生火警，消防人員自2樓臥室救出4人，其中1名婦女性命垂危送醫急救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區湧光路1棟3層樓民宅1日下午發生大火，桃園市消防局第四大隊立即派員搶救，從2樓臥室救出3女1男共4人，其中1名女性被救出時已無呼吸心跳，經消防人員施予CPR（心肺復甦術）後已恢復心跳，目前已轉送林口長庚醫院急救，火警在下午2時許被撲滅，至於起火原因與損失仍在調查中。

桃園市消防局指出，1日下午13時15分接獲報案，起火地點位於平鎮區湧光路462巷內3層樓民宅，其中3樓為鐵皮加蓋，第四大隊出動21輛消防車、5輛救護車與57名隊員前往灌救。

▲桃園市平鎮區湧光路民宅1日下午發生火警，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員在2樓臥室陸續救出包括姓名不詳年約50歲男性、2名年約50歲女性與1名4至6個月大女嬰，4人都意識不清分別送往國軍桃園總醫院與聯新醫院急救，其中1名婦女被救出時已無呼吸心跳，但經消防人員施以CPR後已恢復心跳，目前轉往林口長庚醫院急救。

桃園市消防局表示，火警在下午2時許火勢被控制，1樓家具與裝潢幾乎全毀，起火原因與損失還在調查釐清中。

平鎮警分局指出，經查湧光路民宅火警案，當時屋內4人受困，分別為55歲屋主鍾姓婦人、36歲的林姓女兒、37歲女兒同居人鍾姓男子與4個月大的林姓外孫女，經消防隊員救出後，分別送往醫院救治，目前4人生命跡象穩定。

據鄰居透露，當時曾聽到屋主在2樓大喊在一樓的電動機車充電器爆炸，隨後看見黑煙冒出並引發火警，目前警方已協助消防單位調閱附近監視錄影與製作相關紀錄，詳細的起火原因，後續將由桃園市政府消防局火調科深入調查當中。

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