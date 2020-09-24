　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

機械五金竟有2口罩機台ing　揭國家隊私設產線...淨新恐遭罰200萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼淨新科技私設產線遭查封。 （圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄衛生局19日進行通路訪查，意外發現淨新科技私設產線。 （圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市口罩國家隊「淨新科技」疑似在新購廠房增設機台生產口罩，遭檢警當場查獲。高雄市衛生局表示，市府團防疫團隊自11日起進行市面通路全面訪查，從經發局提供營業登記資料撈出廠商店家稽查，19日在左營區吉聯公司的4樓發現有2座口罩生產機台正在運作，立即通知檢調單位到場了解，才發現機台持有人是高雄市合格口罩廠商淨新科技。

為杜絕非法口罩流竄市場，高雄市政府防疫團隊自9月11日起啟動全面聯合訪查，針對高雄市所有販售醫用口罩之通路進行訪查，截至9月23日止，共訪查31,457家。19日在防疫團隊到左營吉聯公司進行口罩通路訪查。

▲▼淨新科技私設產線遭查封。 （圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼淨新科技私設產線，原物料和半成品遭查扣。 （圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼淨新科技私設產線遭查封。 （圖／記者許宥孺翻攝）

「我們說，我們來查察口罩，他就讓我們上去了！」朱孝芳表示，吉聯公司登記營業項目是有4項，包括一、各種機械及五金器材、汽車零件製造銷售．二、收錄音機外殼、電子容器之上下外蓋模型等製造及買賣．三、機械零件、模具製造買賣．四、前項有關進出口業務，因不知道非法口罩會在哪裡流竄，防疫團隊19日到吉聯公司進行口罩通路訪查，經現場人員同意，防疫團隊隨即上樓，進去卻看到有2座機台正在生產口罩，「因為看起來，那裡不是被登錄可以製造口罩的地點」，立即通知檢調單位前往了解。

高雄市衛生局藥政科長朱孝芳說，防疫團隊到現場時，有機組正在生產運作，經了解是高雄市某家合格口罩製造廠，廠址登記在三民區銀杉街，為合格口罩製造廠，但是未經衛生局登記，就到左營廠址進行生產口罩，但是廠址登記在哪裡，就應該在哪裡生產。

▲▼淨新科技私設產線遭查封。 （圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛生局直擊2機台正在生產口罩。 （圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼淨新科技私設產線遭查封。 （圖／記者許宥孺翻攝）

針對淨新科技違法行為，朱孝芳表示，淨新科技涉嫌違反藥事法第57條，未經許可、登記就製造口罩，罰則是3至200萬，現場已經將相關口罩、物料及機器全部封存，現場約有7萬多片被封存，後續將由檢調持續調查。

淨新科技總經理許哲銘24日出面接受訪問，強調絕對沒有私設產線，因應口罩需求增加，4月時即規劃將產線遷移至新廠房，18日兄弟兩人先將原物料搬到左營新廠房，19日上午據新廠房現有3條產線進行試車，「僅為試車，完全沒有做成品包裝，試車當下，我們只是上午來，調查局就來到現場，誤以為我們是私設產線，製作成品並販售」。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
口罩國家隊「淨新科技」私自試車！最高可罰1000萬
台灣2020爆紅YouTuber排名！「反正我很閒」只拿到第
小鬼爸今60大壽　柯有倫難過：黃鴻升生前最疼家人
小鬼「最後遺作」花絮首曝光　燦笑搭肩柯有倫、竇智孔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／潑屎妹「沒興趣當直播主」：我沒臉蛋沒身材！曝主要收入來源

夜店「3罪狀」開吉：灑酒、攻擊顧客、鬧事！　潑屎妹喊：歡迎來告

假醫療口罩！彰化老闆：老友潦倒...年收4千元授權牌照竟亂用

機械五金竟有2口罩機台ing　揭國家隊私設產線...淨新恐遭罰200萬

網紅「珮珮兒」盜用閨蜜身分證...被起底偽娘　認錯獲緩刑

軍人自拍鳥照上推特鬼扯有藝術價值　法官怒：人人都是藝術家？

搶搭吉卜力發7梗圖 ！無臉男迷惑神隱少女　毒防局30字讓網讚爆

快訊／值勤未到！花蓮警「左右太陽穴有傷」倒血泊　送醫不治

不只鐵板麵…還有10元肉燥飯「喝到飽」！牛排館超暖闆娘：能幫就幫

未經核准私自試車！口罩國家隊淨新道歉：確實疏失

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

獨／潑屎妹「沒興趣當直播主」：我沒臉蛋沒身材！曝主要收入來源

夜店「3罪狀」開吉：灑酒、攻擊顧客、鬧事！　潑屎妹喊：歡迎來告

假醫療口罩！彰化老闆：老友潦倒...年收4千元授權牌照竟亂用

機械五金竟有2口罩機台ing　揭國家隊私設產線...淨新恐遭罰200萬

網紅「珮珮兒」盜用閨蜜身分證...被起底偽娘　認錯獲緩刑

軍人自拍鳥照上推特鬼扯有藝術價值　法官怒：人人都是藝術家？

搶搭吉卜力發7梗圖 ！無臉男迷惑神隱少女　毒防局30字讓網讚爆

快訊／值勤未到！花蓮警「左右太陽穴有傷」倒血泊　送醫不治

不只鐵板麵…還有10元肉燥飯「喝到飽」！牛排館超暖闆娘：能幫就幫

未經核准私自試車！口罩國家隊淨新道歉：確實疏失

大陸41城市「中古屋價格」月增率上漲　2原因致房價趨穩

馬大偉運彩解盤／台灣運彩金塊太熱　湖人過盤率提高

獨／潑屎妹「沒興趣當直播主」：我沒臉蛋沒身材！曝主要收入來源

做蛋黃酥請土地公！「祢喜歡嗎」擲沒筊　她一問笑了：要吃麻糬啦

座頭鯨寶寶擱淺！30名遊客合力搶救　歡呼聲中牠噴水感謝

黃靖倫當爸了！　首曬「一家三口」喜曝：掌聲歡迎小小倫

日職／隊友羅德里奎茲開轟追平　張奕4局首度3上3下

公務員「投誠北韓」原因曝！死後遭淋汽油燒屍　同事：他很可憐

桃園在地近20年建商　進軍青溪特區推案開價3字頭

獨居死亡1個月「被吃到剩骨頭」　殯葬業者爆心酸：蛆跟手指一樣粗

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

社會熱門新聞

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

即／板橋工地女子「11樓直墜B3」　送醫傷重不治

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

潑屎妹轉戰直播主！彎腰「邪惡視角」曝

李艷秋家族爭產　因「貪」字被胞兄告

快訊／花蓮警遭「重物擊中」頭部破裂

酒吧老闆娘尬上男客！嬌喊：再來一次

長榮空姐曠職遭資遣「上訴高院」駁回

信義潑屎妹：世上不公平事太多　一句話嗆酸民

快訊／北市女遭砂石車輾過…拖行數m！搶救中

勒殺碎頭奪命！牧羊犬恐怖飼主下場曝

更多熱門

相關新聞

假MIT口罩！彰化老闆：年收4千元授權牌照遭亂用

假MIT口罩！彰化老闆：年收4千元授權牌照遭亂用

彰化社頭1間醫材公司陳姓負責人，無端端捲入台中崇光公司販售偽MIT口罩案，被台中地檢署檢察官5萬元交保，下午陳老闆在受訪時一臉無奈的表示，「真的很委屈、冤枉更心寒」，3年前將牌照授權給林老闆使用5年，沒想到林卻拿來用作非法使用，不僅錯看了一個人，也幾乎毀掉了在業界30多年的好名聲。

雙鋼印位置沒統一民眾質疑真假！

雙鋼印位置沒統一民眾質疑真假！

搶搭熱潮猛發7梗圖　高雄毒防局來了！

搶搭熱潮猛發7梗圖　高雄毒防局來了！

未經核准私自試車！口罩國家隊淨新道歉了

未經核准私自試車！口罩國家隊淨新道歉了

他持操作槍送驗挨罰怒！警：那是模擬槍

他持操作槍送驗挨罰怒！警：那是模擬槍

關鍵字：

高雄新冠肺炎口罩淨新非法國家隊衛生局

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面