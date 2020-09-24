機械五金竟有2口罩機台ing　揭國家隊私設產線...淨新恐遭罰200萬

▲高雄衛生局19日進行通路訪查，意外發現淨新科技私設產線。 （圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市口罩國家隊「淨新科技」疑似在新購廠房增設機台生產口罩，遭檢警當場查獲。高雄市衛生局表示，市府團防疫團隊自11日起進行市面通路全面訪查，從經發局提供營業登記資料撈出廠商店家稽查，19日在左營區吉聯公司的4樓發現有2座口罩生產機台正在運作，立即通知檢調單位到場了解，才發現機台持有人是高雄市合格口罩廠商淨新科技。

為杜絕非法口罩流竄市場，高雄市政府防疫團隊自9月11日起啟動全面聯合訪查，針對高雄市所有販售醫用口罩之通路進行訪查，截至9月23日止，共訪查31,457家。19日在防疫團隊到左營吉聯公司進行口罩通路訪查。

▲▼淨新科技私設產線，原物料和半成品遭查扣。 （圖／記者許宥孺翻攝）

「我們說，我們來查察口罩，他就讓我們上去了！」朱孝芳表示，吉聯公司登記營業項目是有4項，包括一、各種機械及五金器材、汽車零件製造銷售．二、收錄音機外殼、電子容器之上下外蓋模型等製造及買賣．三、機械零件、模具製造買賣．四、前項有關進出口業務，因不知道非法口罩會在哪裡流竄，防疫團隊19日到吉聯公司進行口罩通路訪查，經現場人員同意，防疫團隊隨即上樓，進去卻看到有2座機台正在生產口罩，「因為看起來，那裡不是被登錄可以製造口罩的地點」，立即通知檢調單位前往了解。

高雄市衛生局藥政科長朱孝芳說，防疫團隊到現場時，有機組正在生產運作，經了解是高雄市某家合格口罩製造廠，廠址登記在三民區銀杉街，為合格口罩製造廠，但是未經衛生局登記，就到左營廠址進行生產口罩，但是廠址登記在哪裡，就應該在哪裡生產。

▲▼衛生局直擊2機台正在生產口罩。 （圖／記者許宥孺翻攝）

針對淨新科技違法行為，朱孝芳表示，淨新科技涉嫌違反藥事法第57條，未經許可、登記就製造口罩，罰則是3至200萬，現場已經將相關口罩、物料及機器全部封存，現場約有7萬多片被封存，後續將由檢調持續調查。

淨新科技總經理許哲銘24日出面接受訪問，強調絕對沒有私設產線，因應口罩需求增加，4月時即規劃將產線遷移至新廠房，18日兄弟兩人先將原物料搬到左營新廠房，19日上午據新廠房現有3條產線進行試車，「僅為試車，完全沒有做成品包裝，試車當下，我們只是上午來，調查局就來到現場，誤以為我們是私設產線，製作成品並販售」。