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里長2度通報內湖安養中心沒立案　北市證實：去現場沒人應門

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▲▼內湖區民宅未經許可設立長照機構火警案。（圖／記者宋良義攝）

▲黃珊珊回應內湖未立案安養中心失火釀3死意外。（圖／記者宋良義攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

內湖某安養中心於22日下午3時發生火警，有3名患者被救出，2人送醫不治，1人於23日清晨離世；事後該安養中心被爆出是未立案機構，且傳出里長去年曾兩度向1999通報該家機構。對此，北市府也於23日舉辦臨時記者會對外說明情況。

台北市23日中午緊急召開臨時記者會，由台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤、衛生局長黃世傑、社會局長周榆修、社會局副局長鄭文惠、社會局老人福利科長楊雅茹、衛生局簡任技正王素琴出席。

▲▼內湖區民宅未經許可設立長照機構火警案。（圖／記者宋良義攝）

蔡炳坤表示，該安養中心在2015年9月以其他名稱於內湖地區成立，負責人是林先生，後來又再度更名，負責人則改為林先生的妻子，也就是該名丁姓負責人，當時都是有立案。

蔡炳坤提到，然而該安養中心在2019年8月19日向社會局申請歇業核准，也對當時的13床患者提出相關安置計畫，對方當初提出的安置計畫是4位轉送、9位由家屬帶回，結果發現22日往生的3名患者中，有2人就是這13床之中的患者，另外1位則不在名單內，且3人中甚至還有一人是丁姓負責人的兄長。

▲▼內湖區民宅未經許可設立長照機構火警案。（圖／記者宋良義攝）

關於外傳當地里長早在去年就打過2次1999電話，一次是2019年8月，一次是同年9月，但是8月那次社會局沒接通，黃珊珊表示，23日上午有跟里長確認狀況，確定對方曾經有打1999，但是直接被轉接，最後沒有成案，也沒有後續通報紀錄。

衛生局則表示，2019年9月2日該里長透過1999詢問該地址是否為立案機構，同仁於9月17日到場按門鈴查看，結果都沒人回應，後來聯絡警察協助，敲門後仍沒人出面，由於沒有違法事證、急迫危害情況，所以後續未通報並結案。

至於有媒體報導，北市可能還有300多家未立案安養機構，黃珊珊表示，沒立案就沒數字，已經違規的人不可能跳出來說自己違規，或許有人認為北市房價高、設計規範嚴格，所以確實有許多小型機構退場，但不能就此判斷為黑數，有多少證據就說多少話。

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