22歲男傳訊「分享1首歌」遭判死刑！示威者燒了他家　老父逃亡中

▲奈及利亞22歲青年夏里夫亞米努（Yahaya Sharif-Aminu）在WhatsApp聊天室內分享了一首歌曲，遭判處死刑。（圖／翻攝change.org）

記者吳美依／綜合外電報導

奈及利亞卡諾州（Kano State）的22歲青年夏里夫亞米努（Yahaya Sharif-Aminu）在WhatsApp聊天室內分享了一首歌曲，未料卻被指控「發表褻瀆先知穆罕默德（Prophet Mohammed）的言論」，8月10日遭當地伊斯蘭法庭判處死刑。消息曝光以後，網友發起連署，呼籲停止處決。

綜合CNN等外媒報導，夏里夫亞米努3月分享的歌曲讚美了一位敵對教派的伊瑪目（伊斯蘭教領袖），被認為是把此人的地位置於先知穆罕默德之上。

案情曝光後，這首歌曲也被廣泛分享，引發公憤。夏里夫亞米努收到死亡威脅，住處被憤怒的示威者燒毀，他的父親也被迫逃亡到鄰近城鎮。

夏里夫亞米努是一名音樂工作室助理，也是當地知名伊斯蘭福音歌手，被朋友形容為「善良、虔誠、盡職」的人。他在審判中承認自己「犯了一個錯誤」，而在伊斯蘭教法中，自願供認（voluntary confession）具有約束力。

▲夏里夫亞米努在WhatsApp上分享的歌曲被指控褻瀆先知穆罕默德。（圖／路透）

律師阿拉賓尼（Kola Alapinni）在定罪以後才有機會涉入。他指出，儘管伊斯蘭法庭有義務提供公設辯護人，但被告在審判前、審判期間都被阻撓，因此沒有律師，此舉實際上已經違憲，「他被指控違反的州法律與奈及利亞憲法存在嚴重衝突」。

另據當地NGO宗教自由基金會（FRF）說法，夏里夫亞米努無法獲取任何法律建議，組織已經協助他向卡諾省高等法院提出上訴。

但是，州長甘杜耶（Abdullahi Ganduje）已經表態，一旦被告用盡所有上訴手段，他就會簽署死刑令。伊斯蘭學者兼神職人員烏瑪（Bashir Aliyu Umar）閱讀法庭文件後表示，「沒有穆斯林會寬恕這件事。人們把先知穆罕默德看得比父母親更重要，這種事情發生時，暴民會攻擊被告，導致破壞和平」。

▲奈及利亞是非洲人口最多的國家，穆斯林人口占大多數，司法體制以世俗法律與伊斯蘭教法併行，但也引發爭議。（圖／達志影像／美聯社）



國際特赦組織稱此案是「對於正義的嘲弄」。奈及利亞負責人奧吉古（Osai Ojigho）說，「不公平審判後判處死刑，已經侵犯生命權」，並針對審判的公平性與根據訊息提出指控的行為表達擔憂。

聯合國文化權利特別報告員巴諾（Karima Banoun）呼籲推翻死刑，並要求奈國政府保護被告，「針對藝術表達或在網路上分享歌曲的行為判處死刑，是公然違反國際人權法律與奈國憲法」。目前已有近9萬人連署，呼籲推翻判決。

奈及利亞是非洲最多人口的國家，宗教滲入日常生活中的每個面向，包括學校與辦公室都時常舉行祈禱儀式。但許多人指出，世俗法律與伊斯蘭教法併行的行為已經違憲，因為憲法第10條明定人民享有宗教自由，「聯邦或州政府不得採用任何宗教作為國教」。人權團體也對於言論自由表達擔憂。

►清潔、卸妝、保養一瓶搞定