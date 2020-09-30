18歲嫩妹搭上已婚男！慘被「囚禁虐打狂捅20刀」額上狠刻一排髒話

▲南非一名18歲少女被25歲嫌犯虐打、刀刺，甚至在額頭上刻寫一排髒話。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者吳美依／編譯

南非東開普敦省（Eastern Cape）發生一起可怕事件，18歲少女摩莎（Moesha Magotha）被囚禁在一間房屋內，肩膀與四肢遭狠刺20刀，並被痛毆至臉部腫脹、面目全非，額頭還被刻上一排髒話。據悉，25歲的嫌犯尚恩（Sean Nicolas Hendricks）已經結婚，曾與受害者發展一段婚外情，最後不知出於何種動機，發動攻擊。

根據《每日星報》，警方發言人戈文德（Mali Govender）表示，一位市民通報，瓜內卡貝拉（Kwanonqubela）一間房屋傳出可疑噪音，同仁們抵達現時，「發現嫌犯身邊有一名遭到毒打的女性」，隨即實施逮捕。他提到，尚恩面臨謀殺未遂指控，並遭拒絕保釋，而相關單位仍在調查中。

Girl had 'p***' carved into her head after savage beating left her unrecognisablehttps://t.co/yLWHo0tuaa pic.twitter.com/1k9cnceLaT — Daily Star (@dailystar) September 30, 2020

摩莎被緊急送往利文斯通醫院（Livingstone Hospital），但目前仍處於危急狀態。根據其胞姊說法，她與嫌犯曾經有過一段情，但當時不知道對方已經結婚。姊姊蓋爾（Gail）透露，摩莎曾經收過嫌犯寄出的威脅訊息，未料最後真的遭到如此殘忍的傷害。

嫌犯25日首次出庭，議員魯恩里（Xolisa Runeli）也號召憤怒的民眾走上街頭，大約300人同一天聚集在地方法院外，要求替受害者伸張正義。魯恩里說，「他把她看得毫無價值。誰能夠頂著刻著髒話的額頭活下去？」他預告，嫌犯以後每次出庭，都會繼續發起示威，「我們10月27日還會回來的」。

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