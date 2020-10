中國「十一國慶」大禮！美國一天內5架軍機飛入南海　挑釁意味十足

▲美軍5架軍機進入南海。(圖/翻攝自Twitter/SCSPI)



記者張方瑀/綜合報導

中美緊張關係加劇,美軍近日在南海動作頻頻。北京大學的「南海戰略態勢感知計劃」(SCSPI)平台發布最新航跡圖,美軍9月30日再派出5架軍機至南海,包含4架空軍加油機、1架海軍反潛巡邏機。

根據SCSPI在推特公布的軌跡圖顯示,美軍9月30日派出5架軍機飛至南海,包括4架美國空軍的KC-135加油機(為KC-135R和KC-135T機型)、1架美國海軍的P-8A反潛巡邏機。P-8A於9月30日上午9時50分許經巴士海峽進入南海;4架KC-135加油機分別於9月30日凌晨1時、早上6時30分、上午9時、10時左右沿相同路徑進入南海。

A total of 4 USAF KC-135R/Ts (#AE0681, #AE013C, #AE04B8, #AE04C2) and 1 P-8A (#AE67C2) operated over the #SouthChinaSea in a single day, Sep 30. There might have been some other aircraft undetected. pic.twitter.com/cL0vrd2ZWv