美駐聯合國大使PO文挺台　背景出現「超眼熟Q萌彩蛋」搶鏡！

▲美國駐聯合國大使克拉福特（Kelly Craft）貼文挺台，背後有彩蛋。（圖／翻攝Twitter@USAmbUN）

記者吳美依／綜合報導

第75屆聯合國大會總辯論於22至29日舉行，台灣15個邦交國中，12國發聲挺台參與聯合國體系。美國駐聯合國大使克拉福特（Kelly Craft）也於30日發文做此呼籲，而她貼出的照片中，竟出現一個令台灣網友都感到驚喜的「小彩蛋」。

克拉福特在推特上分享一張自己的照片，背景擺設中，出現一隻可愛的台灣黑熊玩偶，黑色毛髮與白色月牙相當俏皮、搶眼。

克拉福特在推文中表示，「世界需要台灣全面參加聯合國，尤其是在影響公共衛生與經濟發展的議題上。台灣是一股良善的力量，缺乏台灣全面參與的聯合國是在欺騙世界」。

克拉福特指出，「台灣擁有一個值得信賴的朋友，也就是美國總統川普，還有一個能夠捍衛台灣國際地位的政府」。她說，台灣值得擁有一個更好的舞台，向世界分享其卓越的創新與專業。

The world needs Taiwan’s full participation at the @UN, particularly with respect to matters that affect public health and economic development. It is a force for good, and a UN without Taiwan’s full participation is cheating the world. @TECRO_USA #AIT pic.twitter.com/6kcUo4VkL2 — Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) September 30, 2020

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