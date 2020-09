美駐聯合國大使PO文挺台　背景出現「超眼熟Q萌彩蛋」搶鏡！

▲美國駐聯合國大使克拉福特(Kelly Craft)貼文挺台,背後有彩蛋。(圖/翻攝Twitter@USAmbUN)

記者吳美依/綜合報導

第75屆聯合國大會總辯論於22至29日舉行,台灣15個邦交國中,12國發聲挺台參與聯合國體系。美國駐聯合國大使克拉福特(Kelly Craft)也於30日發文做此呼籲,而她貼出的照片中,竟出現一個令台灣網友都感到驚喜的「小彩蛋」。

克拉福特在推特上分享一張自己的照片,背景擺設中,出現一隻可愛的台灣黑熊玩偶,黑色毛髮與白色月牙相當俏皮、搶眼。

克拉福特在推文中表示,「世界需要台灣全面參加聯合國,尤其是在影響公共衛生與經濟發展的議題上。台灣是一股良善的力量,缺乏台灣全面參與的聯合國是在欺騙世界」。

克拉福特指出,「台灣擁有一個值得信賴的朋友,也就是美國總統川普,還有一個能夠捍衛台灣國際地位的政府」。她說,台灣值得擁有一個更好的舞台,向世界分享其卓越的創新與專業。

The world needs Taiwan’s full participation at the @UN, particularly with respect to matters that affect public health and economic development. It is a force for good, and a UN without Taiwan’s full participation is cheating the world. @TECRO_USA #AIT pic.twitter.com/6kcUo4VkL2