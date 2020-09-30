　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美駐聯合國大使PO文挺台　背景出現「超眼熟Q萌彩蛋」搶鏡！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國駐聯合國大使克拉福特（Kelly Craft）貼文挺台，背後有彩蛋。（圖／翻攝Twitter@USAmbUN）

▲美國駐聯合國大使克拉福特（Kelly Craft）貼文挺台，背後有彩蛋。（圖／翻攝Twitter@USAmbUN）

記者吳美依／綜合報導

第75屆聯合國大會總辯論於22至29日舉行，台灣15個邦交國中，12國發聲挺台參與聯合國體系。美國駐聯合國大使克拉福特（Kelly Craft）也於30日發文做此呼籲，而她貼出的照片中，竟出現一個令台灣網友都感到驚喜的「小彩蛋」。

克拉福特在推特上分享一張自己的照片，背景擺設中，出現一隻可愛的台灣黑熊玩偶，黑色毛髮與白色月牙相當俏皮、搶眼。

克拉福特在推文中表示，「世界需要台灣全面參加聯合國，尤其是在影響公共衛生與經濟發展的議題上。台灣是一股良善的力量，缺乏台灣全面參與的聯合國是在欺騙世界」。

克拉福特指出，「台灣擁有一個值得信賴的朋友，也就是美國總統川普，還有一個能夠捍衛台灣國際地位的政府」。她說，台灣值得擁有一個更好的舞台，向世界分享其卓越的創新與專業。

►10秒立刻有感護髮

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
多久換新手機？最多人2-3年　留言意外曝神機
寒舍艾麗變防疫旅館　10/17後不接受訂房
晚班較年輕！120警衝雲林海線最大淫窟　赫見17歲少女
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

反制美國補助波音　WTO支持歐盟對美「40億元商品課稅」

川普、拜登辯論會上「脫序互嗆」大亂鬥！　CNN： 完全一片混亂

更新／主持人秒打斷「宣布辯論結束」！川普又插嘴…拜登燦笑畫句點

美國拘留中心爆「隨便抓移民女性結紮」！　墨西哥怒要求給交代

印度19歲「賤民少女」慘被4男拖去輪暴虐打！癱瘓後丟在田裡等死

親伊朗民兵組織狂射火箭！　美國外交人員爆「準備撤離伊拉克」

羅馬尼亞市長染疫死亡！　2周後「狂勝64％」壓倒性贏得連任

土耳其又爆「涉入南高加索衝突」　支持敘北叛軍布署亞塞拜然邊境

最親台美國總統vs.自由派救星？　川普拜登「8大關鍵政策」一次看

24歲女「雙手微濕」戴隱形眼鏡　寄生蟲啃食角膜…右眼慘失明！

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心❤ 紫羽毛展翅超夢幻！網：美暈了

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

訪台之後，美國務次卿柯拉克訪歐施壓：禁用華為！

「人間芭比」整上癮！想要天下第一唇　進廠21次香腸嘴終贏梁朝偉

辯論後民調出爐！　CNN：有60％選民認為「拜登」獲勝

人妻中風昏迷住院78天　醒來父親心碎告知「妳老公和妳媽在一起」

美駐中大使籲注重「關係對等」　臨別前為美強硬態度作辯護

美大選首場辯論完！「川普唇戰拜登」6大議題混亂答…主持人暴怒整場

嗆「某國」故意使南海局勢複雜化！中國駐日大使：盼日本明辨是非

性侵「14歲親生女兒」致懷孕！獸父被關後...17獄友「激憤」活活打死他

美駐聯合國大使PO文挺台　背景出現「超眼熟Q萌彩蛋」搶鏡！

美總統大選辯論首戰：60%受訪者指拜登表現勝川普

前總統李登輝將奉安五指山軍人公墓　10月7日全線交管資訊出爐

涉入立委集體收賄案　2立委辦公室主任羈押抗告遭駁回

Audi Q5 Sportback北美開賣　四環斜背跑旅加入雙B戰局

32歲維密天使全裸宣布有喜，孕肚驚見肌肉線條！網傻：身材不科學

全智賢新劇《智異山》開拍路透照公開！　造型曝光：長髮剪短了

2020台灣設計展搶先看　「Check in新竹-人來風」玩科技拍美照

美妝YouTuber誰最狂？台灣5位Pro級彩妝達人　快來按追蹤

【奧斯塔羅】最近將有什麼事讓你感到喜悅？

KS運彩分析／白襪對運動家先發投手都最強　看好小分過盤

84歲環球科大創辦人許文志博士專論　「地域產業OTOP的未來」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

即／亞美尼亞稱戰機遭土耳其擊落

3公尺巨鱷超肥　活吞鬥牛㹴

更／川普、拜登首場辯論會登場！

7%對決！拜登勝川普　最新民調「搖擺州直接倒一片」

為享折扣，女法官曬露三點自拍照

她「雙手微濕」戴隱眼　右眼慘失明

女童補牙麻藥中毒3天後慘死　牙醫遭求償1.5億

隱眼戴到失明！全因大眼妹忽略「1個小動作」

川普頻打斷發言　主持人吼：讓我問完

拜登辯論怒嗆川普「閉嘴」

中華鳥會遭國際鳥盟除名！英主管機關啟動調查

羅傑叔叔VS.地獄主廚的「炒飯對決」

加州婦女在沙灘上睡著　慘遭拖拉機輾壓致死

WHO醫師藉「治伊波拉名義」性侵50女

更多熱門

相關新聞

紐約時代廣場出現台灣廣告！蔡英文：感謝友邦替台發聲

紐約時代廣場出現台灣廣告！蔡英文：感謝友邦替台發聲

聯合國大會22日起至29日舉行聯大總辯論，外交部指出，我國14個友邦均已全數致函聯合國表達支持台灣參與聯合國。對此，總統蔡英文29日表示，謝謝友邦大力聲援台灣參與國際組織、共同對抗疫情，並為國際社會做出貢獻，Taiwan Can Help。

雙亞交戰！聯合國安理會緊急閉門會議

雙亞交戰！聯合國安理會緊急閉門會議

中國用太極拳回應川普的西洋拳

中國用太極拳回應川普的西洋拳

2友邦UN大會力挺　支持以「創始成員」重返

2友邦UN大會力挺　支持以「創始成員」重返

中駐聯大使：美在聯合國平台傳播政治病毒

中駐聯大使：美在聯合國平台傳播政治病毒

關鍵字：

聯合國美國駐聯合國大使克拉福特台灣黑熊

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

「讓人最不想交往」的3大星座

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

小馮東區現蹤被5男搭訕　甜笑曝單身

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面