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童年遭霸凌！他20年後隨機盯上2名野餐妹　「連開6槍爆頭」洩憤

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▲▼泰國24歲女大生因前男友談論她，憤而槍殺棄屍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲俄羅斯一名男子無法釋懷童年霸凌陰影，20年後竟隨機射殺2名野餐女子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯的35歲導彈設計師亞列克謝（Alexey Alexandrov）在童年與求學時期飽受霸凌之苦，暗自在心中擬定一套「復仇計畫」。他來到凱薩琳堡（Yekaterinburg）附近的烏克圖斯山（Mount Uktus）風景區進行戶外攝影時，竟隨機鎖定並射殺了2名年輕女性。

綜合《每日郵報》等外媒報導，亞列克謝2018年8月利用夜視鏡追蹤29歲的凱妮亞（Ksenia Soltanova）與28歲娜塔莉亞（Natalia Kuznetsova），舉起步槍朝著2女各開3槍，最後戴上醫療用手套，把受害者拖入草叢之中。據悉，2名受害者是一對好朋友，當時正在風景區一邊吃披薩，一邊欣賞晚霞，未料竟遭無故射殺，傷重不治。

亞列克謝承認自己並不認識2名死者，犯案動機則是為了報復童年霸凌。他原本計畫發動4次謀殺，但在此案後就深感懊悔，「我晚上無法入睡……我意識到我錯了，我必須原諒我的霸凌者」。

亞列克謝任職於加里寧機械製造工廠（Kalinin Machine-Building Plant），負責彈設計導彈系統，婚姻非常幸福，育有一名3歲兒子。他供稱，老婆尤莉亞（Yulia）對於報復計畫完全不知情。

2名受害者的母親發起高調運動，要求國家調查人員採取行動後，兇手才被繩之以法。雖然嫌犯已經被判處終生監禁，她們仍呼籲恢復死刑。

娜塔莉亞的母親哭訴，「我的女兒在中彈後還活了一周，他把她的腦袋變得像粥一樣，正如醫師告訴我們的，就像絞肉」。凱妮亞的母親說，「他的孩子會長大，並且發現父親殺了2個手無寸鐵的女人，但是究竟是為了什麼？我不明白」。

儘管嫌犯已經認罪，其律師扎多林（Danil Zadorin）仍宣稱客戶遭到陷害，將要提起上訴。他說，「那裡沒有亞列克謝的DNA，他在監視器畫面裡沒有被看到，所謂的來福槍也從未被找到」。

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