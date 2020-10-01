雷根號航母巡弋！美軍戰機編隊飛行　「高速轉彎射火箭」秀火力

▲美國多架戰鬥機進行菲律賓海上空進行編隊飛行。（圖／翻攝自Facebook／USS Ronald Reagan (CVN 76)）



文／中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電

共機擾台之際，美國雷根號航空母艦、安提坦號飛彈巡洋艦在菲律賓海巡邏，29日多架艦載戰鬥機進行空中編隊飛行、火力展演。

雷根號航艦9月29日在社群媒體發布照片，多架美軍戰機在菲律賓海護衛雷根號（USS Ronald Reagan）與飛彈巡洋艦安提坦號（USS Antietam）。戰機在空中編隊飛行、高速轉彎、發射火箭，安提坦號在海上發射五吋艦砲。

母港位在日本橫須賀的雷根號航空母艦25日剛結束美軍兩年一度「勇敢之盾」（Valiant Shield）軍演。

美軍太平洋艦隊9月25日發布照片，呈現雷根號航艦打擊群在菲律賓海與美利堅號兩棲突擊艦（USS America LHA 6）遠征打擊群的編隊航行照片，軍容壯盛。

美國海軍太平洋艦隊9月28日在社群媒體發布，雷根號27日繼續在菲律賓海執行巡航任務，艦上的第5艦載機聯隊（Carrier Air Wing 5）戰鬥機升空起飛。

「海軍時報」（Navy Times）指出，美國海軍最近的演訓，持續向中國傳達，美國決心保護海上自由，包括南海的自由航行權，並支持區域的盟友以對抗中國的侵略。

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