挺歐陽娜娜！邱毅歸納「4類妖魔鬼怪」...痛批：紅眼症、玻璃心

▲邱毅替歐陽娜娜叫屈。（圖／記者屠惠剛攝）



記者邱茀濱／綜合報導

藝人歐陽娜娜昨（30日）晚在大陸國慶晚會上獻唱《我的祖國》，引起正反熱議。對此，前立法委員邱毅今（1）日在臉書聲援，表示她們「到底犯了那則重大罪過，要勞煩一堆妖魔鬼怪排山倒海地怒罵攻擊？」並歸納了攻擊歐陽娜娜的「4類人」，痛批關鍵就在於自卑又沒自信。

邱毅在臉書撰文表示，《我的祖國》是電影《上甘嶺》的主題曲，在大陸幾乎人人都可琅琅上口，歐陽娜娜「到底犯了哪則重大罪過，要勞煩一堆妖魔鬼怪排山倒海地怒罵攻擊，還揚言法辦取消健保等。」

邱毅歸納出攻擊歐陽娜娜的「4類人」，第一類就是「搞台獨」而位高權重者，「蘇貞昌為其中代表」；第二類是「犯了紅眼症，酸葡萄吃太多的人」，他分析這類人在台灣電視台嘶吼表演一晚，才賺個3000元台幣，「憑什麼歐陽娜娜可以日進斗金，人比人氣死人」，所以只好將怒氣發洩到小女孩身上。

邱毅認為第三類人更有趣，以前馬英九執政時，有人還千拜託萬拜託，爭取到央視主持中秋晚會，還有人甚至到北大唸EMBA，看看能不能找到大發利市的機會，現在眼看自己乏人問津，歐陽娜娜卻可上台唱《我的祖國》，因此「玻璃心碎了一地，不跳出來痛批一番，怎能平復內心的創傷。」

最後，邱毅表示，第四種人則是「看風向，迎著風強表態」，覺得不罵罵歐陽娜娜「就不能表現自己『愛台灣』」。他強調，其實上述「4類人」關鍵就在於自卑、沒自信，「說真格，我是挺同情他們的！」

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