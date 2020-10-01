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縣府包船助返鄉！抵金門遇8級浪「吐一波」還被丟包...超火大

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▲旅客平安抵達料羅港。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門快輪1號上午抵達料羅港。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣政府每年中秋假期都會提供台中–金門包租客船，1日上午載著208名乘客平安抵達料羅碼頭，但由於下船時風浪過大，部分旅客暈船嘔吐，下船時抱怨連連，雖然下船後還有縣府安排的接駁公車協助載送至各鄉鎮，但是最後卻有12名旅客被丟包在碼頭，最後還是由縣府秘書長及觀光處人員協助接駁回家。

為了減輕旅台鄉親返鄉的經濟負擔，紓解中秋假期台金航線空運壓力，金門縣政府每年提供台中至金門的中秋包船，共有1航次，可載運400人次，提供另一種運輸選擇。金門快輪1號在9月30日晚間從台中港出發，船上載有208名旅客，在1日上午平安抵達金門料羅碼頭。

▲旅客平安抵達料羅港。（圖／記者林名揚翻攝）

▲不少旅客出現暈船嘔吐症狀。（圖／記者林名揚翻攝）

不過就在進港時，受到海上七、八級風浪影響，部分旅客出現暈船、嘔吐症狀，下船時也受到潮汐影響，造成旅客下船不便，乘客必須從2樓高的甲板接駁上岸，有旅客抱怨，「下船很危險，摔下來怎麼辦？中秋節變忌日」，還有人因一路暈吐到岸，臉色「青筍筍」，還有旅客腳傷踽踽獨行，也有媽媽推著襁褓中的寶貝寸步難移。200多名乘客中，大部分是金門旅台鄉親，一小部分是船隻有空位才得以搭乘的台籍旅客。

所幸在縣府人員及岸巡、港務人員的攙扶下，現場還有提供的「回家真好」餐盒，乘客總算綻開輕鬆的笑容，搭著縣府安排的接駁公車前往各郷鎮。不過最後卻又發生12名旅客被丟包在碼頭，最後還是由縣府秘書長陳朝金及觀光處人員協助接駁回家。

▲旅客平安抵達料羅港。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣府提供「回家真好」餐盒。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府表示，此次的中秋包船，以旅台鄉親優先，並視情開放國人搭乘專船來金旅遊。一般人的單航費用為新台幣500元；年滿65歲以上老人與未滿12歲、學生、身障人士、低收入戶等特殊身分者，單航次費用為新台幣300元。

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