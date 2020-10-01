祝賀佳節快樂不忘批美豬　國民黨：今年恐是最後一個安全的中秋節

▲國民黨祝賀中秋節快了。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

記者蘇晏男／台北報導

中秋節1日登場，國民黨在臉書祝賀「月圓人團圓，中秋節快樂」，但國民黨也表示，「如果萊豬進口，這可能是最後一個安全的中秋節」。

國民黨表示，今天開始中秋節的四天連假囉，許多民眾趁著這個連假返鄉與家人團聚，但是大量的車潮，也會造成嚴重的回堵，從昨天開始國道就已經出現紫爆大塞車，所以提醒民眾一定要時時注意路況，盡量避開交通尖峰。

話鋒一轉，國民黨諷刺，如果萊豬進口，這可能會是最後一個安全的中秋節，珍惜大口吃月餅，跟親朋好友烤肉賞月的美好時光。

國民黨指出，這個別於以往的中秋，國民黨準備了一份問卷，是關於「反萊豬·顧食安」的未來行動調查，請民眾在休假的時候，可以順手填一下問卷，給予寶貴意見，讓國民黨的守護食安更有底氣，祝福大家中秋節快樂。

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