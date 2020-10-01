馬英九稱「相互尊重」海峽中線就存在　王定宇嗆：馬的香蕉芭樂

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

近日中共軍機動作頻頻，中過大陸國台辦發言人馬曉光日前表示，兩岸間不存在「海峽中線」，前總統馬英九1日受訪時則認為，「兩岸相互尊重就存在」。對此，民進黨立委王定宇痛批，宣布取消中線的是中共，馬英九卻要台灣「互相尊重」，真的是「馬的香蕉芭樂」；民進黨立委林俊憲也諷刺，對岸十一國慶到了，心繫中國的馬英九沒有獻唱只好獻殷勤。

中共軍機於本月19日大規模跨越海峽中線進行演訓，不少涉台學者認為，幾乎快瓦解過去雙邊對海峽中線存在默契，國台辦發言人馬曉光上月30日指出，「兩岸之間不存在所謂的這麼一條線」。馬英九1日上午與前總統陳水扁、前台北市長郝龍斌、台北市長柯文哲共同出席「台北市設市百年紀念特展」時受訪時表示，兩岸若相互尊重，海峽中線就會存在。

▲馬英九出席台北市設市百年紀念特展。（圖／記者林敬旻攝）



對此，王定宇1日下午表示，宣布取消中線的是中共，國民黨的馬英九要台灣「互相尊重」，真的是「馬的香蕉芭樂」。

王定宇指出，這位失格的前總統，他要的互相尊重是「一個中國」、「弱化台灣國防」、「親中遠美」、「中共機艦擾台是台灣的錯」、「中共國王定宇際打壓台灣是台灣的錯」及「不敢聲援香港、圖博、維吾爾族」，簡單來說就是「台灣不要讓中共不開心」。

王定宇認為，按照馬英九長期以來的態度，台灣人如果真的照做了，台灣脖子上都套上繩子了，「還有沒有海峽中線，重要嗎」。

林俊憲則表示，國台辦先前發言否定「海峽中線」的存在，打破了兩岸間沒有說出口的默契，對岸十一國慶到了，心繫中國的馬英九沒有獻唱只好獻殷勤。

林俊憲指出，此番言論看似是在倡導和平，但我國國軍對於兩岸的緊張情勢，早有明確的立場，就是依照「不挑釁、不怯敵、避免擦槍走火」為原則，定義第一擊為自衛反擊權，相較於中國大陸頻頻軍演、步步進逼的行徑，兩岸間誰沒有做到尊重，答案是再明顯不過，在這樣的情況下喊話要兩岸互相尊重的馬英九，立場似乎是站到對岸去了。

林俊憲說，馬英九曾在9月底受訪時，呼籲中國大陸應停止挑釁、尊重海峽中線的存在，然而過了幾天後立場卻出現大反轉，這樣的前後不一讓他倒想問問馬英九，「今天對於海峽中線的發言，是真的忘了自己之前說過什麼，還是在中國十一國慶的日子，想要有所表示」。

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