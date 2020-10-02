半數美參議員致函貿易代表　籲啟動美台BTA談判

▲美國白宮（圖／路透）



文／中央社記者江今葉華盛頓1日專電

占美國參議院總席次一半的50位美國聯邦參議員今天聯合致函美國貿易代表萊特海澤指出，台灣是美國長期經濟夥伴與安全盟邦，呼籲儘速就台美雙邊貿易協定（BTA）展開談判。

參議院「台灣連線」共同主席暨軍事委員會主席殷荷菲（James Inhofe），以及「台灣連線」另一名共同主席暨外交委員會民主黨首席議員梅南德茲（Robert Menendez）、參議院外委會主席里契（Jim Risch）與其他47名參議員今天共同致函萊特海澤（Robert Lighthizer）。

公開信指出，在美國尋求推動自由開放印太區域倡議之際，參議員們相信是與該區域理念相近國家建立貿易協定的時候了。鑑於他們的長期經濟合作夥伴與安全盟邦紀錄，參議員強烈建議與台灣正式就全面貿易協定展開談判。

信函指出，台灣是美國第11大貿易夥伴，台灣展現與美國維持穩固經濟夥伴關係的實力。此外，台灣也提供美國約20萬8000個就業機會，這個數字在簽訂全面雙邊貿易協定後還會增加。

參議員指出，台灣是美國許多產業的可靠合作夥伴，這對美國供應鏈多元化十分重要，也有助於減少美國依賴中國這類尋求利用供應鏈作為主導區域與國際地位工具的國家。美國供應鏈的多元化對美國國家安全至關重要。

信函指出，儘管與台灣展開協議存在像是農業標準等挑戰，但台灣已宣布將取消對美國豬牛產品的進口限制，並期望展開進一步對話。這項措施一旦實施，將大幅增加美國農民與牧場主和台灣的商業往來。鑑於這一重要發展，美國應實質推進與台灣就全面雙邊貿易協定談判。

參議員表示，自由開放印太地區是美國積極努力的目標，以打擊中國使用不公平貿易行為與其他政策提高在該區域的經濟主導地位。經由與台灣達成協議，建立理念相近的政府網絡，致力於公平競爭與不受政府操縱的開放市場，將能實現這一目標，也能向其他國家發出信號，表明台灣是切實的商業合作夥伴。

信函最後指出，美台貿易協定將能促進美國、台灣與印太區域整體安全與經濟成長，參議員敦促美國政府優先考慮與台灣達成全面貿易協定，並期盼與美國貿易代表共同完成此一框架。