歐陽娜娜登央視唱《我的祖國》　港星馮淬帆：為了錢

▲歐陽娜娜參加央視十一晚會錄製，演唱「我的祖國」。（圖／翻攝央視）

記者徐政璿／台北報導

國民黨積極擴展外交，去除「親中賣台」紅帽，國際事務部30日舉辦首場「國際民主沙龍」午餐系列演講，邀請反共港星馮淬帆主講。針對藝人歐陽娜娜將參加中國大陸十一國慶晚會，唱《我的祖國》，馮淬帆笑說，「這還不是為了錢嘛？」

歐陽娜娜登上中國官媒《央視》為中共國慶獻唱《我的祖國》，國內民眾罵聲一片。馮淬帆對此回應，如果可以參加春晚那是很厲害，「那還不是為了錢嘛？而且中共叫你唱，你敢不唱嗎？」他對此表示無奈與諒解。

關於兩岸統獨議題，馮淬帆指出，統一是當然是要談，也必須要統一，當然是中華民國統一中國大陸，只要民進黨下台，國民黨就可以跟中共坐下來談。

▼反共港星馮淬帆。（圖／記者徐政璿攝）

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