打造苗北「大安森林公園」　竹南頭份雙城藍綠縫合計畫工程啟用

▲由苗栗縣政府爭取前瞻補助1.12億元執行「竹南頭份雙城藍綠縫合」計畫，30日舉行啟用典禮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府爭取前瞻補助1.12億元執行「竹南頭份雙城藍綠縫合」計畫，以竹南頭份公園為核心，進行空間改造及停車場公園化，並透過綠帶縫合雙城，歷時1年於30日完工啟用，縣長徐耀昌期許「媲美北市大安森林公園」的景觀設施，能提升苗北地區的運動休憩及生活品質。

苗栗縣政府指出，竹南頭份運動公園佔地達19公頃，是苗縣首座大型運動公園，但因成立多年，園內許多設施老舊毀壞，縣府以雙城交界的竹南頭份運動公園為中心推動藍綠縫合計畫，希望能優化公園環境，升級為2.0版綠公園，打造苗北好生活。

▲▼雙城藍綠縫合計畫打造的都市綠網，將可增進民眾生活品質。（圖／記者黃孟珍翻攝）

水利處長楊明鐃表示，竹南頭份雙城藍綠縫合計畫將園區周邊使用率低的停車空間公園化，並創造城市口袋公園、改善開放空間，提升運動公園機能，以及增建水圳綠廊、人行空間，帶動民眾以步行替代交通工具，改造竹南頭份綠核心，創造樂活城鄉新風貌。此外，雙城縫合計畫特別在園區內並增設8處飲水設備，分別於風雨球場、溜冰場、親子遊憩區、中軸廣場、環湖步道、槌球場及頭份公園內，提供給各項休閒運動民眾使用。

縣長徐耀昌指出，頭份市、竹南鎮人口總合逾18萬人，約佔全縣人口數3分之1，已形成苗北共同生活圈，雙城藍綠縫合計畫打造的都市綠網，以及老中青都能使用的多功能運動空間，將可增進民眾生活品質；園區外還有50米寬闊大道，交通便捷，許多大型建案陸續推出，未來可望成為苗北新都心。

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