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稅務局門口搭彩色棚架…遭民譏「像辦喪事」！　苗栗竹南分局回應了

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▲▼苗栗竹南稅捐處搭帆布棚架，遭民眾譏「像辦喪事」。（圖／翻攝臉書「靠北苗栗」）

▲稅務局竹南分局外搭起帆布棚架，遭民眾譏「像辦喪事」。（圖／翻攝臉書「靠北苗栗」，下同）

記者莊智勝／苗栗報導

一年一度的報稅季來臨，但苗栗有眼尖的民眾發現，位於竹南鎮福德路的稅務局竹南分局門口搭起了彩色棚架，雖然立意良好，但看起來就是有種說不出的異樣感，「常看到喪家搭這種顏色，分不清是喜還是喪！」對此，竹南分局施股長也回應，今年為了防疫實施分流，才會需要在門口增設臨時棚架，如若讓民眾感到觀感不佳，「我們很抱歉」。

網友在臉書粉專「靠北苗栗」投稿，稅務局竹南分局門口搭起了彩色的棚架，原本是為了讓納稅民眾能夠遮風避雨，「但就是說不上，就怪怪的，常看到喪家搭這種顏色，越來越分不清楚是喜還是喪，越報稅越悲傷的概念！」

對此，網友紛紛留言砲轟原PO，「好意都被酸了」、「帳篷帆布就那幾個顏色，有什麼好酸的？」「你真的很靠北，這是喜事用的，喪事適用藍色單色的」、「顏色本身沒有喜怒哀樂，別再用主觀意識強加外在事物了」、「有搭就不錯了，還要挑顏色，要不要加個3D彩繪還能打卡留念？」但也有網友認為，「管你什麼顏色，看起來就真的像在辦喪事啊，一堆人是在哈囉？」

稅務局竹南分局施姓股長也回應，因為每年報稅季民眾很多，再加上今年又有防疫考量，原本報稅的會場在5樓，但為了因應防疫有實行人數管制、櫃台分流等措施，也因此導致大部分民眾會在一樓室外等候；局處考量5月天氣轉熱，且近期又有梅雨鋒面，為了不讓民眾日曬雨淋，才會搭起臨時棚架。

對於有民眾直指看起來像辦喪事、不美觀，施股長也致歉，「因為場地不是那麼完美，再加上臨時因為疫情的關係才需要增設棚架，如果民眾覺得不美觀，我們也感到很抱歉，但該棚架是短期的，等到報稅結束後就會拆除。」施股長表示，稅務局竹南分局的同仁業務主要以報稅服務為主，希望外界不要因為一個臨時棚架，而抹煞了同仁的努力。

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▲▼苗栗竹南稅捐處搭帆布棚架，遭民眾譏「像辦喪事」。（圖／翻攝臉書「靠北苗栗」）

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