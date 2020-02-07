苗栗家具行堆高機駕駛誤觸啟動桿　機台瞬間下降直接壓斷右手臂

▲竹南1名外籍男性移工，疑似操作堆高機不慎，將右手臂硬生生給壓斷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1間家具行倉庫驚傳工安意外，1名男性外籍移工（34歲）在操作堆高機時，因伸手扶前方木板，身體誤觸啟動桿，機台直接將男子右手臂壓斷；救援人員抵達時男子呆坐在堆高機上，手臂有開放性骨折，但意識清楚；經初步包紮後送醫救治，所幸沒有生命危險。

苗栗縣消防局表示，5日下午5時47分接獲通報有工安意外，救援人員抵達現場時，發現有1名外籍移工，坐在堆高機上不敢移動；救護人員立即下車查看現場狀況及評估患者意識，經評估後患者意識清楚，右上臂開放性骨折幸好無大失血，救護人員立即使用濕紗覆蓋傷口再以軟式護木固定患處，並使用長背板搬運患者後立即送醫。

▲這名男姓外籍移工手臂遭堆高機壓斷後，救援人員迅速將他送醫救治，所幸無生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

現場員工向警方表示，當時這名男移工在駕駛堆高機，因往前伸手想要扶住木板，身體不慎誤觸機台啟動桿，瞬間機台往下降，移工來不及反應，當場將右手臂給壓斷，至於詳細意外發生原因還待警方釐清中；苗栗縣消防局呼籲民眾，工廠危險因子多，平時工作時應瞭解周遭環境並熟悉機械操作，以減少憾事再度發生。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

►70歲阿嬤網戀「伊拉克飛行員」 一箱美金要給你！險遭詐20萬

►口罩實名制上路！苗縣造橋鄉民無藥局可買 衛生所協助「200個秒殺」