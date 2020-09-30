正國會修憲案歷時13個月討論　最終在游錫堃精神號召下提出

▲民進黨正國會立委召開「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院本會期成立修憲委員會，這是我國睽違15年啟動修憲工程，民進黨「正國會」立委30日正式提出《憲法》增修條文修正案，內容包括將「為因應國家統一前之需要」文字改為「為因應國家發展之需要」等。民進黨立委陳亭妃表示，修憲一直都是未來民進黨一定要碰觸的議題，因此大家在立法院長游錫堃「正常國家」的精神號召下，歷時13個月的討論後正式提出完整的修法版本。

民進黨立委陳亭妃、余天、莊競程、黃秀芳、陳秀寳、陳歐珀、劉建國、蔡適應30日上午於立法院召開「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會，正式提出《憲法》增修條文修正案，今天恰巧也是民進黨在2007年全代會通過「正常國家決議文」的13週年，別具意義。

▲民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、余天。（圖／記者屠惠剛攝）



根據正國會立委提出的版本，在條文前言部分，將「為因應國家統一前之需要」改為「為因應國家發展之需要」，並修正《憲法》第四條將「中華民國領土，依其固有疆域」改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」。

提案也修改《憲法》增修條文第十條，增訂「國家應優先以『台灣』之名義進行涉外事務，加入國際組織、參與國際活動，並善盡國際人道援助之責任。提案同時將《憲法》增修條文第九條內容的「省政府」制度刪除，將六都制度納入。

此外，提案另也新增《憲法》增修條文第十三條，指「國旗、國歌、國徽應以法律明定之，不受憲法第六條規定之限制」。由於中華民國《憲法》第六條規定，中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日，此增修條文通過後，並非代表立即更動國旗、國歌、國徽，但未來要變更僅須修正《中華民國國徽國旗法》等相關法律，無須涉及高門檻的修憲程序。

對此，陳亭妃30日受訪時表示，本次的修法版本是由幾位委員共同提出，希望屆時能夠進入修憲委員會討論，即使民進黨要提出黨團版本，也同樣必須進到修憲委員會討論，最後再凝聚最高的共識進入院會表決。她說，由於現行表決的門檻很高，因此只要是能夠讓修憲的議題更加完整，大家都可以提出版本來討論。

陳亭妃指出，早在幾年前大家就已經知道，修憲一直都是未來民進黨一定要碰觸到的議題，游錫堃對正常國家的理念與精神也早已為外界所知，因此大家在立法院長游錫堃「正常國家」的精神號召下，歷時13個月的討論後正式提出完整的修法版本。

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