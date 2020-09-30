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議長投票沒亮票遭開除黨籍　蔡秋蘭求確認黨籍勝訴確定

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▲台南市議員蔡秋蘭，指責台南市政府讓公權力睡著了。（圖／市議會提供）

▲台南市議員蔡秋蘭黨籍訴訟，勝訴確定。（圖／市議會提供）

記者吳銘峯／台北報導

前台南市長賴清德在上一次九合一大選勝選，原本想結合當時占有多數席次的民進黨議長候選人賴美惠，完全執政，不料有5名民進黨籍市議員跑票。民進黨中央事後開鍘，其中蔡秋蘭因當時沒亮票而被開除黨籍，她起訴請求確認黨籍存在，一二審均敗訴，但更一審逆轉改判蔡秋蘭勝訴。案經上訴，最高法院30日駁回上訴確定。

2014年的九合一大選後，民進黨取得台南市議員過半席次，再加上成功連任市長賴清德的高人氣，與議長賴美惠尋求連任，本以為穩操勝券，民進黨議會黨團也做出決議，要求所有議員投票時全都亮票，但最後還是5人跑票，結果代表國民黨的李全教竟以29票對26票取得議長寶座。

民進黨中央事後下重手，中評會對違紀跑票的台南市議員陳朝來、蔡秋蘭、梁順發、莊玉珠、曾王雅雲等5人開除黨籍，當時的黨主席蔡英文甚至表示，這些黨員屈從利益、背棄理想，無法原諒，若未來司法判決確認收賄，將永遠不得再入黨。

其中蔡秋蘭提出確認黨籍存在之訴，一二審均判決蔡秋蘭敗訴，但高院的更一審去年5月間出現逆轉判決，改認定依照民法等相關法規，開除黨員必須經黨員大會或黨員代表大會實際決議，不得授權其他單位以間接方式行使。民進黨這次以中評會決議的方式開除黨籍，所以程序違法，蔡秋蘭的黨籍身分仍存在。

全案再上訴最高法院，最高法院30日駁回上訴確定，蔡秋蘭確定保住民進黨籍身分。而在當年遭開除黨籍的5人中，僅有蔡秋蘭以無黨籍身分連任成功。但過程中爆發不少黑函攻擊，蔡秋蘭還因此對民進黨中央提出訴訟。

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