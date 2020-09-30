跳海女失蹤2年「竟在海上漂8hrs」　女兒以為母已死…接消息奔認親！

▲女子在海上漂流8小時，跳海沒死獲救。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

一名已經失蹤兩年的女子蓋達（Angelica Gaitan）上週在哥倫比亞港附近被漁民尋獲，詭異的她當時飄在海面上，面無表情。當時漁民緊急將蓋達拉上岸之後，才知道當時她想要跳海尋死，沒想到竟然在海上漂流8小時、2公里左右，還是被救起。蓋達也無奈表示：「老天不讓我死，於是我又重生了」。

根據英國《每日星報》報導，遭到前夫施暴虐待20年的蓋達，已經跟家人失聯2年，直到蓋達的女兒再度接到消息，讓原本已經絕望尋親希冀又出現，直到現場時才知道母親因為「家暴」的理由而跳海，但她表示，家暴是假新聞，一切都在了解中。

蓋達的說法則是，不斷遭到家暴的她，兩年前離家出走，因為前夫不僅會打她臉、試圖要殺害她，甚至不讓她與外界、親友聯繫，後來踏上流浪之旅，卻在收容所同樣被霸凌，讓她的死意更堅決。蓋達到了哥倫比亞港跳海，卻沒想到沒有死，反而在海上漂流8小時。

發現蓋達的漁民表示，原本以為是一個木頭，後來發現是一個人在呼救，最後趕緊拉她上岸給一些食物與水。影像公布之後，卻被網友發現蓋達身上套著救生圏，「一切看起來相當詭異」，目前當局也正在了解蓋達的家庭情況。

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