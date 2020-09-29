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女同志情侶騙跳艷舞　他慘遭「分屍＋剁手指」盜走存款…屍塊卡懸崖揭案！

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▲▼葡萄牙一對女同志殺害分屍男子，剁下手指破解指紋盜存款。（圖／翻攝jutarnji.hr）

▲葡萄牙一對女同志殺害分屍男子，剁下手指破解指紋盜存款。（圖／翻攝jutarnji.hr）

記者陳亭伃／綜合報導

葡萄牙一對女同志情侶，為了要得到一名旅館男服務員的存款，假借要為男子跳艷舞，在讓對方喝下下藥的果汁之後，趁機勒斃對方，接著將屍體切割成多部分，更砍下手指頭來破解手機的指紋鎖，正當完事之後準備棄屍到瀑布時，因為有部分屍塊沒有掉入水中，被人發現整起案件才曝光。

根據英國《每日郵報》報導，葡萄牙一對女同志情侶19歲的瑪麗亞（Maria Malveiro）與女護理師伴侶瑪麗安娜（Mariana Fonseca），因為覬覦一名在飯店工作的男子帝歐戈（Diogo Goncalves）約6萬英鎊（約台幣220萬元）的存款，竟設局將對方殺害。

兩人先將帝歐戈騙到房間內，並答應要跳艷舞取悅他，並讓他喝下加有迷藥的果汁，眼見男方已經沒有意識時勒斃，接著分屍。其中更切下了帝歐戈的手指，就為了要破解手機的匯款密碼，這對情侶犯案之後轉出死者的存款之後，決定將分屍的屍塊逐一棄屍在一處瀑布與海邊。

據悉，瑪麗亞與瑪麗安娜將帝歐戈的屍體運到懸崖邊準備丟棄到海裡時，卻不小心讓部分屍塊掉在懸崖邊，導致最後被人發現後報警。警方調查，兩人在殺害死者後，刻意透過臉書訊息假造人還活著的假象，但遺體早就在案發內24小時被丟棄。

兩人訊後被以謀殺、褻瀆屍體、詐欺、偷竊等罪起訴，過去皆沒有前科的嫌犯，如今犯下殺人分屍案也讓親友相當震驚。

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關鍵字：

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