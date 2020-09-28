台南65歲以上長者被直系親屬家暴高達72％　林燕祝：社會局要設法防制！

▲台南市議員林燕祝台南市2019年家防中心家暴通報，65歲以上受暴就多達955件，遭直系血親施暴竟高達72％，社會局要想辦法有效防制。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝28日在市議會社會局業務質詢指出，市長黃偉哲一再表示要打造台南市成為一個高齡友善宜居城市，然而台南市2019年家防中心家暴通報數量7千多件，65歲以上受暴就多達955件，遭直系血親施暴竟高達72％，2020年至8月老人受暴案件已有703件，社會局不能再坐視，一定要想辦法有效防制。

林燕祝表示，根據社會局統計，2015年65歲以上通報遭家暴有724件，其中遭直系親屬施暴有395件，佔54％，2018年開始突破6成，2019年65歲以上受暴就多達955件，其中遭直系血親施暴有691件達72％，今年至8月為止，65歲以上受暴就多達703件，其中遭直系血親施暴有442件。

林燕祝表示，政府推動長照是要照顧老人，但眼前這麼多老人受到暴力對待是一種警訊，社會局也不能忽視，要建立關懷網絡，提供受暴老人必要的協助，且對於施暴的家屬，也應要求司法嚴懲不能寬待。

林燕祝指出，台南市推動日照3.0的成效不錯，但長照中心的設置仍有不足，以永康區為例，永康區的總人口數23.5萬人，但僅有3間的日照中心（去年2間，今年新增1間），台南合併至今進度太慢，永康區的長輩們還感受不到縣市合併升格帶來的友善和福利，社會局請加快日照中心設置的進度。

林燕祝也提到，社會局委外的鹽水區親子悠遊館，年初應徵1名所謂的「社福宣導員」，卻遭社工工會質疑社會局規避社工的薪資與新制，社會局因此還發出3篇澄清稿，她不解社會局難道不清楚所謂「社福宣導員」的工作內容，不然怎麼會遭自家社工質疑，還質疑社會局帶頭霸凌社工，她希望社會局清楚說明，不要讓社工和宣導人員之間心有不滿，影響社福工作的推展。

社會局長陳榮枝表示，台南市政府有329位社工員，其中97位公職社工的起薪是38000元，一般社工都是34916元，宣導員因不必負責個案和輔導，起薪與正式社工的確是不一樣。

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