歷經不孕才得子！她「硬灌男嬰鮮血」涉虐遭逮　夫護嫩妻：不可能

▲嫌犯的丈夫氣得幫太太護航，認為根本沒有虐待一事。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本大阪一名男嬰1月出生後，因發燒等原因，隨即就住院接受治療，然而在2月、3月期間，負責照料男嬰的護理師卻發現，男嬰經常會出現不尋常的嘔吐症狀，甚至還會吐出鮮血，但卻都是出現在母親負責看護的時候，因此懷疑其中有異，連忙通報警方。經警方調查，男嬰母親疑似罹患代理型孟喬森症候群，企圖透過誇大並捏造子女的病情，獲得他人關注。經DNA鑑定，男嬰吐出來的血液，的確就是母親自己的血。

根據《日刊新潮》報導，現年23歲的井田莉步多年前曾經產下一名女兒，但是女兒患有小兒麻痺，2歲就離開人世。自從女兒離世後，井田莉步大受打擊，因此停經，之後持續接受不孕症治療，直到2019年才成功再度懷孕，並與現任丈夫正式登記結婚。

井田莉步1月產下兒子，但兒子出生後卻因高燒等症狀，隨即住進同間醫院觀察治療。男嬰在2月與3月的住院期間突然發生嘔吐症狀，甚至經常吐出鮮血，高達20次。負責照看男嬰的護理師發現，該名男嬰每次只有在母親的會面時間內才會發生嘔吐情形，驚覺有異，因此緊急通報警方。

警方調查後發現，井田莉步疑似趁著院方不注意，將事先抽出的自己的血液灌入兒子口中，使對方嘔吐，隨後在告知護理師兒子身體又出狀況，疑似患有代理型孟喬森症候群，因此緊急將其以傷害嫌疑逮捕。事發後，男嬰則暫時轉介至兒童照護相關單位，由社工人員進行照顧。

對此，井田莉步的31歲丈夫卻大表不滿，他在接受《週刊新潮》採訪時氣得表示，「我太太把孩子看得比自己重要，是經過不孕症治療後，好不容易才生下的孩子，怎麼可能做這種事...」

他說，「我的太太個性開朗，怎麼可能會生病（指精神疾病）。她捨不得花錢打扮自己，但只要是孩子的東西，連3萬元的玩具都願意買。兒子住院期間住在集中診療室，那裡隨時都有護理師駐守，醫師也是每個幾分鐘就會來查看狀況，甚至病床上也有監視器，怎麼可能不被人發現偷灌病人喝血。」

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