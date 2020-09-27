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隨母親改嫁僅3個月！3歲男童遭繼父虐死...鄰居：從來沒看過他

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▲▼男童,跌倒。（圖／pixabay）

▲男童隨著母親改嫁才3個月，就被繼父暴打頭部身亡。（示意圖／pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣一名3歲男童隨著母親改嫁，然而搬到繼父家中後僅3個月就慘遭虐死。諷刺的是，該名男童搬到現住處後並沒有上托兒所或幼稚園，平常也幾乎無法出門，因此附近鄰居根本不知道他的存在，甚至無法察覺任何受虐跡象，讓小小年紀的他就這樣斷送性命。

根據《西日本新聞》報導，3歲的末益愛翔8月15日晚間遭繼父痛毆頭部，失去意識，直到隔天才被送院治療，然而男童因傷勢嚴重，歷經10多日的搶救，最後仍不幸在同月27日離世。警方在送醫當天就已經依傷害嫌疑將愛翔的23歲繼父逮捕，但經調查後發現，愛翔的親生母親竟也曾經將貓砂塞進他的嘴裡，因此也將22歲的母親逮捕。

根據男童母親的友人透露，愛翔母子兩人直到5月都住在福岡縣八女市的娘家，隨著母親與繼父再婚，兩人便一同搬到繼父家中生活，怎知新生活才不到3個月，愛翔就遭到兩夫妻虐死。

據了解，三人的鄰居幾乎都未曾看過小男童的身影，甚至不知道隔壁竟搬來了一對母子，也沒聽過小孩吵鬧的聲音。事實上，日本為了防止2至5歲未就讀托兒所或是幼兒園的兒童受到虐待，每年都會固定進行家庭探訪，然而今年受到疫情影響，便暫停了相關措施。

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