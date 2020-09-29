蘇巧慧獲「公督盟」、「口袋國會」雙料優質立委

▲民進黨立委蘇巧慧獲得雙料優質立委。（圖／蘇巧慧臉書）



記者陶本和／台北報導

「公督盟」、「口袋國會」29日公布立法院第一會期立委表現評鑑，民進黨立委蘇巧慧獲得「雙料優質」委員的肯定。她在臉書表示，這是對她專業問政的肯定，同時也感謝國會辦公室同仁的協助。

蘇巧慧表示，上個會期開始，她從教育文化委員會轉到社會福利與衛生環境委員會，對她來說是一項新的挑戰，正好遇上了肺炎疫情發生，許多重大的政策議題都必須在衛環委員會推動，並且為民眾健康把關。

蘇巧慧指出，口袋國會與公督盟同時公佈了上個會期的優質立委名單，「很榮幸我都名列在內，對於一位連任第二屆並且剛加入新委員會的我，能夠同時獲得這兩項殊榮，我想這是對我專業問政的肯定，也要感謝我的國會辦公室同仁們，在準備質詢的過程，協助我蒐集資料、釐清問題。」

蘇巧慧強調，她也更要謝謝大家對她的支持，「我會繼續秉持專業、為民喉舌，繼續向前衝！」

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