台北高溫飆39.7度創歷史新高　民進黨立委拋制定《氣候變遷法》

▲氣象局今年測得台北高溫飆39.7度，創下歷史新高。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

全球暖化導致氣候變遷，中央氣象局台北觀測站7月24日下午2時19分觀測到攝氏39.7度高溫，打破歷史紀錄，成為台北觀測站自1896年設站以來最高溫。對此，多名民進黨立委24日共推「氣候行動」，要求行政團隊應正視氣候變遷，包括邁向2050淨零碳排、推出台版綠色政綱、提出《氣候變遷法》，以及納入多元社群參與氣候政策，以完善台灣的氣候治理。

民進黨立委洪申翰、伍麗華、蘇巧慧、莊競程、賴品妤24日上午於立法院召開「極端氣候高溫豪雨，氣候行動刻不容緩」記者會，並提出邁向2050淨零碳排、推出台版綠色政綱、提出《氣候變遷法》、多元社群參與氣候政策等四大主張。洪申翰表示，民進黨團將督促行政部門制定相關政策，並成為執政黨的優先施政重點。

中研院環境變遷研究中心副主任許晃雄表示，全球暖化不是預期會發生的事，而是現在進行式，彙整近10年6月至9月的單日最高溫紀錄，就可以發現前10名中有7天發生在今年。許晃雄說，全球暖化對世界造成的衝擊是新冠肺炎的百倍以上，台灣必須儘早因應，並在未來提出加速、加深、加廣的好策略，也顯示《氣候變遷法》的重要性。

▲民進黨立委洪申翰召開「極端氣候高溫豪雨，氣候行動刻不容緩」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



賴品妤指出，因應夏季海水溫度上升，核電廠為了要符合排放水溫度的要求，就會依規定視狀況執行降載策略，後續要升至滿載運轉，也需要觀察潮汐、海水溫度變化等。因此，高溫已經不只是在生活中「感覺熱」，更是影響到如發電等等的活動，從核電廠的例子也可以看到，未來台灣的能源設備和發電方式必須能夠適應高溫。

莊競程認為，歐盟已在2019年提出綠色政綱，一舉將減碳變為產業競爭力的核心，2023年起其他沒有碳定價地區的貨品要進入歐盟，都可能被課以碳關稅，這對以出口為導向的台灣將會產生巨大衝擊，因此台灣迫切需要參考歐盟《綠色政綱》，提出台版的綠色轉型方案，並確保在轉型過程中具公正與包容性。

▲近10年台灣最高溫度排行。（圖／洪申翰辦公室提供）



伍麗華說，氣候變遷不只是科學數據議題，更是人權議題，對於居住在不同區域、從事不同職業的社群來說，受到影響的層面及方式不同，政府在氣候變遷政策的決策過程中，必須有多元社群的參與，才能確實掌握每個族群的需求與面臨的威脅，聯合國氣候變遷大會接受民間倡議而成立的「地方社群與原住民平台」就是很好的例子。

蘇巧慧表示，台灣要邁向2050淨零碳排的目標，政府除了協助產業與能源的減碳，也應該投入資源來研發碳循環、碳捕捉與封存等技術。此外，政府也要透過教育及能力建構，促進全民對氣候變遷的認識，建議政府應推動氣候變遷知識普及化，就像台灣從921以來成功的推廣了地震防災的知識，讓民眾的防災意識提高。

洪申翰強調，大家過去總認為氣候危機只是環境問題，但現在已經成為經濟問題， 從環境、社會到產業都清楚明白氣候治理是刻不容緩的議題，如果現在再不阻止，很難想像接下來會進入什麼狀況，「科學評估讓我們難以樂觀」，因此民進黨團將在國會推動氣候行動，使台灣能迎頭趕上國際間氣候行動的腳步，並付諸行動守護世代正義。

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