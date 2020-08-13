國民黨團酸小明回台「靠小慧成事」　蘇巧慧反擊：莫名其妙到極點

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心12日宣布，13日起開放國人2至6歲以下的陸籍子女申請入境，國民黨立法院黨團13日上午召開記者會，質疑民進黨立委蘇巧慧在9日接獲民眾陳情後，指揮中心就倉促做出決定，「難道蘇巧慧是蘇貞昌的女兒，疫情指揮中心不得不處理」。對此，蘇巧慧13日下午還原，整件事情的起因，只是在前幾天在活動中，接受到相關團體的陳情，「這樣也可以編故事來砲轟我，真是莫名其妙到極點」。

中央流行疫情指揮中心12日宣布，13日起開放國人2至6歲以下的陸籍子女申請入境，但對於「小明」是否必須持有居留證，指揮中心與陸委會政策不同調，期間陸委會更不斷反覆收回新聞稿。國民黨團13日上午召開記者會，質疑蘇巧慧在9日接獲民眾陳情後，指揮中心就倉促地做出決定，「難道蘇巧慧是蘇貞昌的女兒，疫情指揮中心不得不處理」。

▲國民黨團召開「人權只是鬥爭遮羞布！小明們何辜！」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨團總召林為洲表示，若各部會對開放「小小明」的政策有意見，應該先在內部整合好意見再對外公布，而不是在公布之後不斷修改發布內容，質疑衛福部長陳時中並非一級開設的指揮中心指揮官，而是有藏鏡人在背後指導。林為洲呼籲，疫情指揮中心既然是一級開設，就該拿出一級開設的魄力及決策能力，「請先統合好各部會意見再對外發布，請勿再徒增國人的紛擾與困擾」。

國民黨團首席副書記長林奕華表示，近期接連有不分黨派的立委召開記者會，或者與個別部會溝通，希望讓「小明們」能夠順利申請入境，但都不及於蘇巧慧在8月9日接到民眾陳情之後幾天，指揮中心就倉促地做出決定讓6歲以下的「小小明」可以申請入境，質疑「難道蘇巧慧是蘇貞昌的女兒，疫情指揮中心不得不處理嗎」。

國民黨立委陳以信則說表示，現在「小明們」能不能夠回家居然要靠「小慧」，如果現在都要靠「小慧」才能成事，國人不妨都跟「小慧」陳情。陳以信也向行政院長蘇貞昌喊話，「國家不是你家」，國家政策不是靠家人以割稻尾的方式，以營造自己的政治利益，國家政策要必須要有一致性。

對此，蘇巧慧13日下午表示，中央流行疫情指揮中心12日宣布，開放2歲到6歲的中國籍配偶子女來台，沒想到這件事卻引發國民黨團、國民黨立委、國民黨中央對她的圍剿。蘇巧慧還原，整件事的起因只是因為前幾天，在自己辦的活動中接受到相關團體的陳情，「這樣也可以編故事來砲轟我，真是莫名其妙到極點」。

蘇巧慧強調，關於「小明」其實不分朝野黨派、很多立委都接過相關陳情，但這件事牽涉複雜，指揮中心一直都根據國內防疫的能量和各國疫情狀況，以專業來審慎評估，自己也始終尊重指揮中心的決定，國民黨團為了要攻擊行政院，特別召開記者會進行攻擊別人，卻否定了自己黨內委員的努力，她認為真的是匪夷所思。

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