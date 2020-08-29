影／蘇巧慧推「水獺媽媽巧巧話Podcast」　幫爸媽減輕負擔

記者陶本和／台北報導

民進黨立委蘇巧慧在「巧之Way」頻道後，再推出「水獺媽媽巧巧話 Podcast」於20日正式上線。由於蘇巧慧長期關注親子教育，這回藉Podcast平台宣傳本土繪本，親自獻聲展演兒童故事，幫現代忙碌或不擅長說故事的父母減輕負擔，有趣的是，其中更藏有一段蘇巧慧小時候的小故事。

蘇巧慧回憶，小時候蘇媽媽就常念故事給她們三姊妹聽，還會用錄音機錄下來，開場就是「今天是民國幾年幾月幾日，巧慧幾歲、巧寧幾歲、巧純幾歲，我們現在要來講故事，今天要講的是......，所以幾乎每一卷錄音都知道是什麼時候錄的」；而父親蘇貞昌也經常比照辦理，她透露，爸爸讀到《灰姑娘》裡的鐘在午夜敲了12下，「我爸當年就真的鐺了12下」。

▼蘇巧慧在「巧之Way」影音頻道後，又推出「水獺媽媽巧巧話 Podcast 」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



後來，蘇巧慧唸故事給自己的兩個女兒聽，也會用手機錄音，「因為跑行程太忙了，錄下來，每個故事就只要講一次就好」，手機裡的錄音檔累積近 80 個故事，她笑著說，「還有唸到一半睡著被小孩叫醒的，這些都是我陪孩子長大的忠實紀錄」。

蘇巧慧說，現在孩子長大了，但仍未停下推動親子教育的腳步，再邀請本土出版社「小魯文化」合作，希望能推銷台灣更多具啟發性、趣味性和知識性的繪本，並透過她的聲音展演，讓故事不只是故事，而是適合學齡前的兒童，走到哪就聽到哪的「兒童故事有聲書」。例如：已上線的《我不要跟你玩了！》、《交換一天》兩集，就是以人和動物、寵物的對話，傳達「做自己」和「尊重別人」的同等重要。

蘇巧慧說，不只「播」故事給孩子聽，「陪」孩子聽 Podcast 也可以是一種新的閱讀方式，「讓孩子先透過我的聲音，對書本、故事產生興趣和熟悉感，家長再一起共同討論，進而激發小孩更多想像空間」，她希望《水獺媽媽巧巧話 Podcast 》這本線上親子有聲書，不只陪孩子也陪爸媽一起成長。

▼蘇巧慧在「巧之Way」影音頻道後，又推出「水獺媽媽巧巧話 Podcast 」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

