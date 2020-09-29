禽感流疫苗走私頻傳　農委會揭2大影響：造成防疫上很大困擾

▲海巡署偵防分署雲林查緝隊查獲於高雄小港機場查扣走私禽流感疫苗以乳液瓶裝企圖闖關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者許展溢／台北報導

非法禽流感疫苗走私時不時傳出，農委會副主委黃金城今（29日）表示，若使用將造成兩大問題，一是防疫上很大困擾、效果不明顯，和不知道是被感染產生抗體，還是偷打疫苗。

黃金城今出席「中秋夯肉就愛國產雞」記者會，媒體問到近日又傳出禽流感疫苗走私，他指出，國內不使用疫苗，前一陣子就有查到高雄機場 很大一批，隨時都有人在走私，但使用的病毒株疫苗跟國內不同，國內都是H5N2、H5H5為主，以上次為例是H5N1，抗原性有相當大差距，疫苗走私引進使用，會造成兩大問題，一是防疫上很大困擾、效果不明顯，二是不知道是被感染產生抗體，還是偷打疫苗產生的抗體。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 黃金城說，使用走私禽流感疫苗，將造成防疫上很大困難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



以雲林查緝隊5月查獲大批非法禽流感疫苗為例，查緝人員在入境查驗時當場查獲10大桶及200小瓶已分裝之禽流感疫苗共5130毫升。5130毫升為濃縮液可以稀釋500倍，每一隻鵝只需要施打5cc，故能提供約約50萬隻鵝隻施打。

雲林查緝隊更呼籲，走私禽流感疫苗品質參差不齊，且無第三方認證機構或政府單位查核，如因滅毒不完全，反而容易散播禽流感，造成家禽產業與公共衛生的危害，切勿使用來路不明之疫苗，國內現行禁打禽流感疫苗，各禽類飼主應遵守相關規範，避免類似SARS、新冠肺炎等跨物種病毒傳播發生。