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民眾檢舉農地違章150件　環團緊盯「即報即拆」進度：僅拆1件

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▲▼民眾檢舉農地違章150件 僅拆1件。（圖／地球公民基金會提供）

▲民眾檢舉農地違章150件僅拆1件。（圖／地球公民基金會提供）

記者許展溢／台北報導

《工廠管理輔導法》（工輔法）今年3月20日公告上路，環保團體緊盯各縣市新增建農地工廠，斷水斷電及拆除狀況，地球公民基金會與「零時政府」共同研發「違章工廠回報系統」號召全民回報，截至今（29日），僅一件台中市工廠拆除，6處被地政單位裁處罰緩。

地球公民基金會表示，半來來有256位使用回報系統，陸續發公文檢舉150件違章工廠，平均每月回報42件、檢舉25件。民眾回報案件量前三名分別為彰化縣（59件）、桃園市（48件）、台中市（43件）。除回報系統，地球公民每週起碼還會接到超過5通舉報電話，而發文檢舉前三名也是彰化縣（41件）、台中市（32件）與桃園市（23件），但至今仍僅有台中市協調到一間自行拆除，其餘都尚未進入斷水斷電與拆除程序。


地球公民基金會認為，工輔法實施後一併生效的《未登記工廠停止供電供水作業程序》明訂，稽查後若確定為新增建違章工廠後，經發單位應施以「勒令停工」，並在1個月內複查是否仍在運作。若沒按照處分停工，經發單位就應馬上函請台電、台水進行斷水斷電作業。因此，上路ˊ個月卻沒對民眾檢舉案件進行任何斷水斷電，明顯是地方政府瀆職、未依法行政。

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