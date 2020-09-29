衝墾丁注意！陸蟹奔海邊產卵　台26線10/1起實施「三大管制措施」

▲林佳龍呼籲，用路人須為陸蟹讓路。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

開車注意！交通部長林佳龍指出，夏秋之際正是墾丁抱卵陸蟹橫越台26線，到海邊釋放蟹卵的時刻，為了讓陸蟹順利通行，台26線在10月1日到3日晚上6點到8點間，將實施三大管制，包括四線道縮減為二線道、封10分鐘通行10分鐘、前導車引導車流減速。

林佳龍表示，夏秋之際的月圓之夜，墾丁抱卵陸蟹必須橫越台26線，到海邊釋放蟹卵；今年中秋，同樣請用路人持續幫忙，配合交通管制，一起保育生態。

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林佳龍指出，國人對交通的印象，多半是土建工程。但其實，為了兼顧綠色價值，交通部關注的還包括國道紫斑蝶保護、中部石虎路殺預警系統、墾丁陸蟹產卵保育等，目前也都採取指標性作為，讓道路更有溫度，以後動物在路上將不是被路殺，而是祝福。

林佳龍呼籲，將此宣傳圖卡轉傳給中秋要往墾丁旅遊的朋友，請大家耐心配合交通管制措施，全民一起守護陸蟹。

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