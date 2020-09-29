登革熱病例達30例…9例來自這裡　環保署：孳生病媒幼蟲最高罰6千

▲專家巡檢水桶有無孑孓，且應加蓋或加掛細網避免病媒蚊產卵。（圖／環保局提供）

記者崔至雲／台北報導

衛福部疾病管制署日前公布，今年累計登革熱本土病例30例，其中新北市本土登革熱群聚新增9例確診個案，9例都有三峽區五寮里筍園活動史。環保署日前前往當地噴藥及孳生源清除，且對於營建工地、資源回收場、學校及其他事業單位，如有事實足認定孳生病媒幼蟲，將裁處1,200元以上6,000元以下罰鍰。

環保署指出，新北市本土登革熱群聚新增9例確診個案，9例都有三峽區五寮里筍園活動史。環保署日前即派員前往當地督導新北市環保局噴藥及孳生源清除。由於山坡地種植作物引水不便，時常可見各式儲水容器或大型儲水桶，容易成為孳生病媒蚊的高風險場所，環保署已請環保局加強稽查並動員社區民眾澈底清除孳生源。

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▲三峽區五寮里菜園環境清理。（圖／環保局提供）

環保署表示，今年累計登革熱本土病例30例，其中桃園市16例，新北市14例。新北三峽13例都與五寮尖山筍園及五寮里社區有關。環保署派員偕同台大昆蟲系名譽教授徐爾烈前往現場巡查，除指導環保局化學防治噴藥重點，也特別提醒當地社區民眾菜園常見的儲水容器例如水桶、水缸等，必須定期刷洗並確實加蓋或加掛細網，降低病媒蚊密度。

新北市環保局自三峽區發生第1例起，已進行病例里及周邊里戶外環境化學防治工作，並動員鶯歌區、三峽區、樹林區等鄰近清潔隊員共330人清除1,149個積水容器、清除49公噸垃圾。





▲新北市環保局派員進行環境噴藥。（圖／環保局提供）

環保署呼籲民眾主動清理社區環境，各地方環保局仍將加強轄內孳生源稽查，對於營建工地、資源回收場、學校及其他事業單位，如有事實足認定孳生病媒幼蟲，即依廢棄物清理法第50條第3款取締告發，裁處1,200元以上6,000元以下罰鍰，並且限期改善。

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