買炸雞看不到產地標示　農委會無奈揭衛福部有困難：談了很久

▲熟食攤賣炸雞，仍沒有產地標示。（圖／Pixabay）

記者許展溢／台北報導

雞農長期反映國產雞肉跟進口雞肉要推強制標示，但遲等不到消息。農委會副主委黃金城今（29日）表示，已在規劃，只是沒辦法一次到位。另外，美豬來台，衛福部公告餐廳、小吃等熟食都要標示產地，雞肉熟食部分，若消費者買炸雞、雞排又如何辨別，農委會無奈表示，有跟衛福部談了很久，但他們表示有困難。

黃金城說，畜牧處已在規劃，希望藉豬肉強制標示同時，將雞肉一同標示，只是沒辦法一次到位，會慢慢讓國產雞肉列入標示，包括生產地，如美國或歐洲，這部分本來就有在標示，因此沒問題。黃金城認為，比較麻煩、有困難的是屠宰日期，通常進口雞肉不是單批進，有些相差1、2星期，裝船會集中，很難準確標示，是最近遇到的最大問題，但最少會把有效期限標示將國產雞肉，調整成跟進口雞肉一樣。

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另外，養雞協會認為國產、進口雞肉價差大，若消費者到熟食攤買炸雞等雞肉食物，要怎麼識別？且衛福部日前因應美豬來台公告小吃攤、餐廳等熟食都要標示了，雞肉熟食部分？農委會強調當然支持，但跟衛福部談了很久，吵了很久、很多年。

農委會提到，目前就只要標產地，只規範散裝部分，但沒規範到非散裝食品，農委會一直持續建議食藥署要規範，只是他們說現在還有困難，做不到。媒體追問有何困難？又為何無法做？農委會表示，無法替代他們回答，或許是人力、化驗等。

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